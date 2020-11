Bottas: "Ik kon alleen maar bedenken op wat voor een manier ik het puin zou raken"

Afgelopen zondag tijdens de Grand Prix van Emilia Romagna was er heel duidelijk te zien dat één Mercedes sneller was dan de andere. Toen Valtteri Bottas en Max Verstappen binnen twee ronden van elkaar de pitstraat in waren gedoken bleek al snel dat Lewis Hamilton op een veel rapper tempo kon rijden dan de Fin en de Nederlander. De reden hiervoor was een groot stuk van Sebastian Vettel zijn voorvleugel die onder zijn vloer vast zat.

"In eerste instantie kreeg ik een waarschuwing van de engineers, dat er rond bocht 7 een flink stuk zou liggen", zo vertelt Bottas. "Zij kregen wel een waarschuwing - dus ze vertelden het aan mij - maar er was nergens een gele vlag te zien."

"Het was een flink groot stuk", aldus Bottas. "Ik had geen tijd om te reageren, om er bijvoorbeeld omheen te gaan. Het enige waar ik over na kon denken was op wat voor manier ik het stuk van de voorvleugel het beste kon raken. Ik besloot er recht overheen te gaan, met beiden wielen aan elke kant van het stuk", zo vertelt Bottas verder. "In de toekomst is het de moeite waard om te begrijpen waarom er voor de coureurs geen waarschuwing was, aangezien het vrij gevaarlijk is om mogelijk stukken in de rondte te hebben vliegen."

Andrew Shovlin - de trackside engineer van Mercedes - is van mening dat Bottas de juiste stappen heeft ondernomen om de schade te beperken. "Het was de juiste beslissing om er overheen te gaan, want als hij met één van zijn banden er overheen was gegaan, was dat een directe lekke band. Helaas heeft het feit dat het stuk onder zijn vloer zat hem voor de rest van de race vertraagt, iets waar hij zelf niks aan kon doen", zo sluit Shovlin af.