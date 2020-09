VT3: Lewis Hamilton verslaat Valtteri Bottas, Max Verstappen met verbeterde balans naar P6

Nadat op de vrijdag al duidelijk was geworden dat Mercedes het te kloppen team zou zijn voor de Grand Prix van Rusland, werd ook de derde vrije training een Mercedes-feestje. Hoewel Bottas de hele vrijdag het snelste was, toverde Lewis Hamilton nu al voor de kwalificatie een geweldige tijd uit de hoge hoed en was hij maar liefst 7 tienden sneller dan zijn teamgenoot. Max Verstappen leek de balans in zijn Red Bull duidelijk verbetert te hebben ten opzichte van gisteren en was in de eerste sector het snelste van allemaal, maar kon die snelle ronde geen vervolg geven. De Nederlander moest daardoor naast de Mercedessen ook Carlos Sainz, Esteban Ocon en Sergio Perez voor zich dulden.