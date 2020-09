"Vettel had er gewoon een jaar tussenuit moeten knijpen"

Oud F1-teambaas Colin Kolles vindt het maar dom dat Vettel heeft getekend voor het team van Aston Martin F1 voor volgend seizoen. Zijn visie staat in schril contrast met die van F1-legende Gerhard Berger, die denkt dat de juiste beslissing is genomen omdat Vettel - in tegenstelling tot Sergio Perez en Lance Stroll - een race zou hebben kunnen winnen met de roze 2020-auto.

Ralf Schumacher denkt daar anders over.

"Als je naar de beelden van de ingebouwde camera kijkt, is de Racing Point erg stabiel. En dat is precies wat Sebastian altijd bekritiseerde bij de Ferrari", zei hij tegen Sky Deutschland.

Vettel zegt dat hij lang heeft nagedacht voordat hij de deal ondertekende.

"Ik zou een jaar vrij hebben genomen om te zien welke kansen er zijn in 2022", vertelde voormalig Force India-teambaas Colin Kolles aan f1-insider.com.

"Het is maar afwachten of de Aston Martin volgend jaar weer even goed zal zijn na de 'copygate'-affaire en de nieuwe regels die daarop volgden", aldus Kolles.

"Wat de reputatie van Vettel betreft, zijn rampzalige seizoen bij Ferrari zou snel worden vergeten, dus ik zou in zijn plaats een jaar vrij hebben genomen", zei Kolles.

Vettel beweert dat de zaak rond de 'roze Mercedes' geen "grote rol" speelde bij zijn afweging om te gaan rijden bij het team dat vroeger bekend was onder de naam Jordan en later Force India.

Vettel: "Het was geen gemakkelijke beslissing voor mij. Maar ik had het gevoel dat ik in de Formule 1 wilde blijven en ook in de nieuwe auto's uit 2022 wilde rijden met reglementen die meer gelijke kansen bieden. De timing was precies goed", zei de viervoudig wereldkampioen.

Vettel zei ook: "Het team heeft nu al een geweldige auto en het zal volgend jaar niet anders zijn. Ik weet dat we in 2021 goede races kunnen rijden. Hoe sterk we zijn vergeleken met de concurrentie, weet ik nog niet. "

Kolles roerde zich al eerder in de perikelen rondom Ferrari en Vettel. Ook wist Kolles veel meer dan de rest van de wereld over de 'rel rond de roze-Mercedes'.