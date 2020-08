Toto Wolff's oude vijand Colin Kolles trekt van leer "Mercedes leverde schaalmodel aan Racing Point"

Colin Kolles doet ferme uitspraken in de zaak rond de 'roze-Mercedes' van Racing Point. Volgens de oud-teambaas van ondermeer Force India, zou hem verteld zijn dat Racing Point niet alleen onderdelen, maar ook complete schaalmodellen en data kreeg van Mercedes over de WK-winnende auto van vorig jaar.

Wie dat aan Roemeen Kolles zou hebben verteld, zegt hij niet.

Grote korrel zout: Kolles en Wolff zijn geen vrienden

Aangetekend dient te worden dat Kolles en Toto Wolff waarschijnlijk geen vrienden zijn. In 2013 zou Kolles Wolff hebben gechanteerd met een stiekeme audio-opname. Daarin zou Wollf onaardige dingen hebben gezegd over allerlei Mercedes-bobo's, maar die zaak werd nooit opgehelderd. De twee zouden het samen hebben 'opgelost'. Hoeveel geld die kwestie Wolff eventueel kostte is niet duidelijk.

De opmerkingen van Kolles dienen dus met een korreltje zout genomen te worden. Toch zegt Kolles dingen die verregaande gevolgen zou kunnen hebben in de hele beroepszaak tegen Racing Point. Tot nu toe bleef Mercedes redelijk buiten schot, mede door een stevige lobby van Wolff. Zo trok Williams zich terug, zij rijden met een Mercedes-motor. Ook McLaren besloot niet mee te gaan in beroep, nadat het team eerder toezegde dat wel te doen. Volgend jaar werkt McLaren weer samen met Mercedes, maar dat zou volgens het Britse team niet van invloed zijn geweest op hun besluit.

'Windtunnel-model op 60 procent' aangeleverd'

Kolles stelt: "Mij is verteld dat ze (Mercedes, red.) niet alleen onderdelen hadden, maar ook bepaalde data en een windtunnel model op 60 procent van de grootte en een showmodel als voorbeeld", zo beweert Kolles.

Zijn verhaal is echter wel bijzonder gedetailleerd. Hij vervolgt: "De onderdelen daarvan zijn in een scanner gegaan en omgezet in CAD-data. Anders zou het concept nooit werken."

Toto Wolff had grote rol, beweert Kolles

Roemeen Colin Kolles begint dan over Toto Wolff:

"Als ik Mercedes was, zou ik mij afvragen waarom onze teambaas zo vaak met vakantie is op de boot (van Stroll)", aldus Kolles. Daarmee wekt jij de suggestie dat Wolff wel eens kan vertrekken naar de equipe van Stroll. Kolles zegt ook te weten dat Wolff een grote rol zou hebben gespeeld in de zaak rond de 'roze-Mercedes'.