Alexander Albon vindt aansluiting achter Max Verstappen

Alexander Albon heeft met zijn vierde tijd tijdens de tweede vrije training de aansluiting met Max Verstappen gevonden in de Red Bull Racing-bolide. Alexander Albon vertelde gisteren zich voorbereid te hebben op de Grand Prix op het voor hem nieuwe circuit door in de simulator te oefenen. Max Verstappen had een dag in een GT-auto de baan verkend.

Alexander Albon: "Dit is echt mijn type circuit. Het is een hele vloeiende baan zonder langzame bochten, dus ik kijk er nu al naar uit om meer ronden te rijden."

Tijdens de tweede training komt Albon nog altijd zeven tienden tekort op de snelle Limburger, maar Albon kijkt tevreden terug op zijn vrijdagtrainingen in Mugello ter voorbereiding van de Toscaanse Grand Prix. Albon: "Makkelijk wordt dat dus zeker niet, maar we mogen natuurlijk niet klagen. We trainen niet voor niets heel hard om deze auto's te kunnen besturen."

Albon laat de vonken er vanaf vliegen:

De Thaise coureur presteerde niet goed tijdens de laatste races, al reed hij de Grand Prix van Italië op Monza met een beschadigde vloer. Hij is volop onderwerp van gesprek, na de Grand Prix-overwinning van Pierre Gasly op Monza. Lewis Hamilton bemoeit zich ook vaak met de zaak, maar daar zat Helmut Marko niet op te wachten. Hij sloeg met de vuist op tafel. Christian Horner beschermt zijn coureur.

Albon zegt zelf niets van de kritiek aan te trekken.