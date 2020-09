Helmut Marko slaat terug: "Hamilton adviseerde Horner vorige zomer juist om Gasly te vervangen door Albon"

Lewis Hamilton zegt de ene keer dit, en de andere keer dat. Dat blijkt uit de woorden van Dr Helmut Marko. De Red Bull Racing-adviseur is hij het zat: Lewis Hamilton steekt zijn ongevraagde adviezen over de keuze van Red Bull Racing maar daar waar de zon niet schijnt.

Hamilton bemoeit zich

Vorige week suggereerde Hamilton dat Alexander Albon niet goed genoeg is om naast Max Verstappen te racen. Na de Grand Prix van Italië liet Hamilton weten dat Pierre Gasly, waarmee hij een goede band heeft en regelmatig de game Call Of Duty speelt, een plekje verdient terug bij Red Bull Racing.

Eerder kegelde Hamilton Alexander Albon door een foutje van het Podium tijdens de Grand Prix van Brazilië in 2019. Resultaat: Niet Albon maar Pierre Gasly kon op het tweede plaatsje naast Max Verstappen plaatsnemen op het ereschavot. Hamilton beschuldigde Red Bull ervan dat Gasly niet eerlijk zou zijn behandeld toen hij werd terug geplaatst naar het B-team, AlphaTauri.

Marko is het nu zat en slaat bikkelhard terug. Het brein achter het rijders-programma van Red Bull deelt uit na Hamiltons meest recente opmerkingen. Marko beweert nu dat Lewis Hamilton liegt en dat de Britse wereldkampioen er zelfs tegen Christian Horner ervoor heeft gepleit om Gasly juist terug te zetten en te vervangen door Albon vóórdat het team tot de rijderswissel besloot vorig jaar.

"De waarheid is dat Lewis ons niet heeft gebeld in 2019, maar hij sprak onze teambaas Christian Horner in een vliegtuig en adviseerde zelfs om Albon in de auto te zetten in plaats van Gasly." Dat zegt Marko nu bij Sport 1.



"Dat gesprek was voor de rijders-wissel die we hebben gedaan na de zomerpauze."

Geen interesse in Hamilton's mening

De kritiek van Hamilton kan hem gestolen worden, zegt Marko verbeten.

"Dat interesseert ons niets. De coureur waar hij vorige zomer nog vanaf wilde heeft nu de Italiaanse Grand Prix met onze AlphaTauri-team. Tot zover dus zijn expertise." Albon zelf gaf al aan zich weinig aan te trekken van de opmerkingen van de snelle Britse zesvoudig wereldkampioen.

"Ik heb geen idee waarom Hamilton het nodig blijft vinden om ons adviezen te geven, maar het maakt voor ons niet uit welke mening mensen van buiten hebben", vertelt Marko.

Gasly blijft bij AlphaTauri

Daarnaast benadrukte de Oostenrijker dat Gasly voorlopig bij AlphaTauri blijft.

"We willen AlphaTauri zelfs nog sterker maken in de toekomst en dat betekent dat we daar een teamleider nodig hebben", zo vertelt Marko, die overigens de hoogste graad behaalde op de universiteit op het gebied van het recht.

Iedereen heeft het moeilijk naast Max

Marko voegt eraan toe dat het voor elke coureur, of het nu Albon of Gasly is, moeilijk is om naast Max Verstappen te rijden in een team.

"Iedereen valt weg naast Max, maar de kritiek op Albon is niet helemaal eerlijk. Hij had pech dit jaar en wij maakten strategische fouten die zijn prestaties beïnvloedden."

Geloof

"Wij geloven echter nog altijd dat hij prestaties kan leveren die wij van hem verlangen als alles mee zit. En dat laatste was heel vaak niet het geval dit seizoen."