"Met gesloten vizier voelt het of ik superkrachten bezit"

Lewis Hamilton is mens en coureur, tot zover niets nieuws. Als coureur bereikt hij eenzame hoogtes, binnenkort kan de snelle Brit bijvoorbeeld het record van Michael Schumacher uit de boeken rijden als het gaat over het hoogste aantal GP-overwinningen in de Formule 1.

De getalenteerde coureur Hamilton valt niet geheel los te zien van de persoon Hamilton die hij ook is. Dat beschrijft Hamilton op zijn sociale media-kanalen. Daarin geeft Lewis een uniek inkijkje in zijn psyche.

In een bijna poëtische tekst beschrijft Lewis Hamilton zichzelf, waarbij hij zichzelf 'superkrachten' toe dicht.

Superman achter het stuur

De man die de afgelopen jaren keer op keer de snelste Formule 1-coureur bleek en de titels veroverde met het almachtige Mercedes, lijkt steeds vaker van zich te laten horen zodra hij zijn helm af zet. Het maakt hem ook voor een deel van F1-kijkers onuitstaanbaar.

Zijn persoonlijke voorkeuren, innerlijke ervaringen, overtuigingen en hersenspinsels laat Lewis openlijk de vrije loop.

Hij deelt dat dan ook graag op de sociale platforms waar zijn leven zich nu in tijden van Corona steeds meer op afspeelt. Uit de tekst valt op te maken dat het hem zwaar valt dat hij vrienden en familie nog maar beperkt kan zien, om de kans op een besmetting zo klein mogelijk te houden.

De eenzame momenten brengen de kwetsbare kant van Lewis naar boven:

Talent voor het vertellen van een meeslepend verhaal

Ook op de circuits laat Hamilton steeds vaker van zich horen, bijvoorbeeld zodra hij zijn helm af zet. Lewis weet met gevoel voor spanning en drama zijn verhalen meeslepend te vertellen, waarmee zijn talent voor het vertellen van een goed verhaal nu zichtbaar wordt.

Ook Hamilton heeft wel eens een slechte dag

De Brit schrijft dat hij mensen wil aanmoedigen om ook eens de kwetsbare kanten te tonen. Dat maakt hem zelf namelijk juist zo sterk, meent Lewis.

Voor de volledigheid hieronder een vrije vertaling van Lewis' betoog:

"Er zijn twee kanten in mij. Eerst de kant die je ziet op TV. De sportieve, meedogenloze en hongerige racer die in mij naar boven komt wanneer ik het vizier sluit. Als dat vizier sluit, kom ik tot leven: all mijn angsten, onzekerheden en twijfels schuif ik terzijde en mijn concentratie knalt erin. Daarna zal ik niet verslappen totdat de klus geklaard is. Het voelt alsof ik dan superkrachten krijg waar ik altijd van gedroomd had, maar dan achter het stuur."

"Ten Tweede ben ik gewoon wie ik ben. Iemand die het leven ook maar probeert uit te vogelen, dag voor dag, net als jij. Zoekend naar innerlijke vrede, je moet je tijd indelen, balans vinden tussen werk en leven, je moet tijd vinden voor vrienden en familie, terwijl ik mijn emoties een plaatsje moet geven en ook nog tijd wil vinden om ook andere dingen te doen waar ik gepassioneerd over ben. Zoals velen van jullie probeer ik gewoon mijn best te doen en te zijn in alles."

"Ik heb ook veel moeilijke dagen.Vooral in de bubble waarin we in zitten. Je raakt eenzaam, je mist je vrienden en familie en met bijna elk weekend wel een race is er sowieso weinig tijd voor andere dingen dan werk. Daarom ben ik dankbaar voor degenen die mij het dichtst nabij zijn en mij helpen om een goede balans te houden: al is dat maar via tekstberichten, telefoon of Facetime."

"Ik denk dat ik bedoel te zeggen: het is nooit verkeerd om hulp te vragen als je dat nodig hebt, of om iemand te vertellen hoe je je voelt. Als je je kwetsbare kanten laat zien, maakt je dat nog niet zwak. Sterker nog: ik wil graag denken dat het je een kans geeft om sterker en beter te worden dan hoe we daarvoor waren. Waar je ook bent in de wereld, ik hoop en bid dat je ongelofelijk gezegend, getalenteerd, prachtig en sterk bent, ongeacht wat anderen zeggen. Je kunt namelijk bijna alles bereiken waar je je zinnen op zet. Alles wat je hoeft te doen is geloof houden en aan de slag gaan. Liefde."

Mocht u zich ook van uw kwetsbare kant willen tonen, dan kan dat uiteraard hieronder of in de chatbox tijdens de Grand Prix van Italië.