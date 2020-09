Alexander Albon zegt dit weekend zijn hoofd koel te houden na overwinning van Pierre Gasly

De Thaise teamgenoot van Max Verstappen, de jonge Alexander Albon, hoopt dit weekend te revancheren voor zijn vijftiende plaats in Monza tijdens de Grote Prijs van Italië vorig weekend.

Dat Pierre Gasly de Grand Prix wist te winnen in de langzamer geachte AlphaTauri, maakt voor Gasly geen verschil in zijn benadering van dit weekend.

Hij denkt het beter te kunnen doen dit weekend dan tijdens de race in Monza.

"Het proces blijft hetzelfde, dat is altijd al zo geweest in Formule 1. Als ik kijk naar mijn eigen races van de laatste tijd en alles wat er is gebeurd ben ik tevreden met hoe het nu gaat."

Beschadigde vloer

Albon reed de Grand Prix op Monza met een beschadigde vloer. Of dat dat wellicht de beschadigde vloer zou kunnen zijn van Max Verstappen na diens spin op de vrijdag in Monza, dat is niet bekend.

In Mugello zegt Alexander Albon: "Ik vind dat Monza niet goed weergeeft hoe het gaat met mij binnen het team. Als ik de kans krijg, zal ik laten zien wat ik kan.”

Kritiek en politiek

Afgelopen tijd krijgt Albon veel kritiek. Zo pleit Lewis Hamilton openlijk ervoor dat zijn game-vriend Pierrre Gasly de plek van Albon zou verdienen naast Max Verstappen. Jan Lammers zei afgelopen week dat Albon ronduit slecht presteerde. Ook Palmer denkt dat Gasly een snellere teamgenoot zal zijn voor Max Verstappen. Helmut Marko is alle ongevraagde adviezen meer dan zat en zei zelfs dat Lewis Hamilton vorig jaar nog totaal het tegenovergestelde bepleitte.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Komend weekend nieuwe ronde nieuwe kansen dus voor Alexander Albon. Tijdens de persconferentie bleek dat Alexander Albon zich voorbereid had in de simulator, maar dat Max Verstappen drie weken geleden een hele dag heeft kunnen rondrijden in een GT-auto om het circuit te leren kennen.