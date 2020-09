Alexander Albon of Pierre Gasly? "Pierre bezorgt leiding van Red Bull flinke kopzorgen"

Volgens Jolyon Palmer, voormalig Renault F1-coureur, bezorgt de jonge Pierre Gasly de teamleiding van Red Bull Racing een hoop kopzorgen.

De wederopstanding van Gasly werd volgens Jolyon palmer al bevestigd tijdens de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps. Dat schreef Palmer in zijn column voor de BBC. Jan Lammers liet weten dat hij denkt dat Red Bull misschien geleerd kan hebben van het te vroeg terugzetten van Gasly, waardoor Albon nu misschien het geluk heeft dat hij langer genade-tijd krijgt bij Red Bull.

"Pierre bereikte met Toro Rosso wat hij nooit zou kunnen doen met Red Bull: op het podium komen. Dit jaar is Gasly weer sterker geworden en laat hij zien waarom Red Bull hem in de eerste plaats promoveerde."

Stapje terug

Vorig jaar werd Gasly na zijn promotie naar Red Bull Racing weer teruggeplaatst naar het junioren-team. Zijn loopbaan leek aan een zijden draadje te hangen. Bij Red Bull vond hij nooit zijn draai na twee ongelukkige crashes tijdens de wintertests.

Albon

Zijn vervanger Alexander Albon maakte vorig jaar al indruk, dit jaar bij Red Bull Racing vergaat het de Thaise coureur minder goed en worstelt hij - net zoals Gasly ook meemaakte - in het grote Red Bull naast Max Verstappen.

Palmer schrijft: "Hun parallelle verhalen zorgen voor een interessant en verwarrend contrast."

Worstelingen

Een gebrek aan snelheid en een reeks incidenten maakten een einde aan Gasly's droom om voor het topteam te rijden. Vervolgens maakte Alexander Albon een sterke start mee bij Red Bull Racing, zo moest hij eens na een motorwissel achteraan beginnen en reed Pierre toch naar een mooie vijfde plaats. Albon kreeg veel lof voor zijn inhaalacties.

Palmer: "Ik weet zeker dat dat moeilijk moet zijn geweest voor Gasly, wiens carrière een serieuze ommekeer nodig had na zijn degradatie naar Toro Rosso."

Ook Lammers wijst erop dat het het zelfvertrouwen van een coureur natuurlijk geen goed zal doen als hij wordt teruggezet.

Gasly zal hebben gehoopt op een falende Albon, vermoedt Palmer: "Ongetwijfeld had hij (Gasly, red.) vanuit zijn natuurlijke menselijke instinct Albon graag zien worstelen toen hij bij Red Bull het stoeltje van de Fransman over nam, maar Albon's prestaties leken de hoop op een lange toekomst in F1 voor Pierre Gasly alleen maar doen verminderen."

Underdog-positie geeft Pierre pas écht vleugels

Vorig jaar wist Gasly met de Toro Rosso sterk als tweede te finishen achter Max Verstappen tidjens de GP van Brazilië. De underdogpositie lijkt Gasly pas echt vleugels te geven. Het had juist het podium van Albon moeten worden, totdat Lewis Hamilton Albon dat ontnam door een foutje.

Lewis Hamilton laat zich opvallend vaak horen over Gasly

Opvallend genoeg is Hamilton vrij uitgesproken over de hele kwestie, de afgelopen dagen bemoeide hij zich al meerdere keren met de zaken van Christian Horner en Helmut Marko. Eerst zei Hamilton dat Verstappen een eenzame strijder is omdat hij een sterke teamgenoot mist, en na Galsy’s overwinning zei de regerend wereldkampioen nogmaals dat hij nu vindt dat Gasly weer wordt teruggeplaatst en een plekje bij “een topteam” verdient. Hamilton gaf toe regelmatig Call of Duty online te spelen tegen de jonge Franse coureur.

Horner reageert

Christian Horner gaf afgelopen weekend bij SkySports dat Albon juist door Lewis Hamilton van het podium was gehouden, nadat hij er in Brazilië in 2019 werd af gekegeld door de Brit. In Oostenrijk was het wederom Hamilton die Albon een mogelijke overwinning zelf ontnam. "Ironisch", vond Horner.

'Wat nu?'

Volgens Palmer is de vraag nu vooral: 'Wat nu?'

De vraag de vraag stellen is hem uiteraard ook beantwoorden, volgens Palmer is Albon nu nog niet een toegevoegde waarde voor het topteam, aangezien Albon nu pas in het stadium zit waar Gasly 1,5 jaar geleden was.

Zelfs met zijn stop-and-go penalty wist Lewis Hamilton en ook zijn teamgenot Bottas nog voor Albon te finishen. "Albon gaf niet thuis in Italië. Vanwege bedroevende prestaties van Ferrari en na het uitvallen van Verstappen had Albon de enige serieuze bedreiging moeten zijn voor de Mercedessen", zegt Palmer.

Voor Palmer is het dus duidelijk: “Uiteindelijk is Albon nog niet echt een upgrade gebleken ten opzichte van waar Gasly een jaar geleden was en toe in staat was. Hij gaat ten onder aan zijn eigen druk, omdat zijn eigen toekomst binnen het team niet zeker is. Nu de druk op Albon toeneemt, slaat Red Bull opvallend ruimhartig de armen om de jonge coureur heen en blijft het team volhouden dat Albon de juiste man voor de toekomst is.

Albon ligt goed binnen het team

Albon lijkt echt populair binnen het team. Christian Horner loofde afgelopen weekend Albon’s werkethiek, niveau van intellect en zijn aardige karakter helpen hem bij zijn teambazen in de gunst te komen. Toch, zegt Palmer: het team zegt wel dat ze hem steunen maar dan mogen ze hem ook wel meer helpen met zijn racestrategieën”, aldus Palmer.

Vreemde strategieën

In alle laatste drie races is Albon op een vreemde strategie beland, anders dan alle anderen in het veld, zegt Palmer. In Barcelona was hij de enige coureur die de harde band gebruikte die niemand leek te helpen, dus me die band worstelde hij naar een achtste plaats, terwijl hij in België de enige coureur was die nooit de harde band gebruikte terwijl daar wel iedereen de voorkeur aan gaf.

"Het was onvermijdelijk dat hij worstelde om de finish te halen op de mediums op de lange stint na de vroege safety car, en verloor in de laatste ronde een plaats van Esteban Ocon's Renault. Hij had het geluk dat de race geen ronde of twee langer was, anders zou het erger voor hem zijn geweest." Palmer vindt dat vreemd, aangezien Red Bull vaak juist heel goed in staat was om geweldige strategieën te laten werken voor hun coureurs.

Palmer noemt als voorbeeld hoe Verstappen de 'F1’s 70th anniversary GP' in Silverstone won. Verstappen won met een andere strategie dan alle anderen, en Daniel Ricciardo pakte een fantastische overwinning voor het team in China in 2018 toen Red Bull een late safety car greep om de boel door elkaar te halen. De strategieën die Red Bull heeft zij dus wellicht voor Albon nog te hoog gegrepen. Maar op dit moment lijken de pogingen van Red Bull te mislukken voor Albon en dat maakt zijn werk alleen maar moeilijker.

In ieder geval maakt duidelijk: De Grand Prix-overwinning van Pierre Gasly maakt de zaken er niet eenvoudiger op voor de beslissers binnen het team van Red Bull Racing. Wordt vervolgd dus.