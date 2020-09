Max Verstappen verkende Mugello met GT-auto, Albon moest het met simulator doen

Max Verstappen heeft voorafgaand aan de Grand Prix van Toscane onlangs een volle dag gereden op het circuit van Mugello. Zo leerde hij het voor hem nieuwe circuit kennen vanuit een GT-auto.

Gisteren schreven wij al wel dat Verstappen onlangs gereden heeft op Mugello, nu vertelt Verstappen tijdens de persconferentie op Mugello dat hij dat dus deed met een GT-auto. "Dat is toch anders dan in een simulator."

Teamgenoot Alexander Albon moest het wel met een simulator doen, ter voorbereiding op de Toscaanse Grand Prix.

Max Verstappen: "Ik ben hier een paar weken geleden geweest om te rijden, want ik ben hier nog niet eerder geweest. Dat is denk ik de beste manier om een nieuw circuit te verkennen. Je kunt natuurlijk wel in simulator voorbereiden maar dat is toch anders, dus dat heb ik nu niet gedaan. Natuurlijk is de auto wel veel slomer, maar dat is op zich prima. Je kunt dan de baan echt een beetje lezen en verkennen en dat heb ik gedaan.“

Klein voordeeltje

Verstappen denkt dat die dag verkennen hem een klein voordeeltje kan opleveren ten opzichte van anderen die hier nog niet hebben gereden. "Dat was belangrijk, het geeft een klein voorsprongetje op de rest. Ik weet dat er andere coureurs zijn die hier ook echt hebben geracet, maar ik heb hier een volle dag gereden dus ik denk dat het niet slecht hoeft te gaan."

Vertrouwen

"Het is een nieuw circuit natuurlijk, maar we zullen dus wat afstellingen moeten doen. Ik heb redelijk veel vertrouwen dat we het wel goed kunnen doen hier."

Alexander Albon ziet ook uit naar Mugello: "Het is echt een cool circuit, de langzaamste bocht is in de vierde versnelling, dus dat is leuk. Het is ook een van de circuits met een fatsoenlijke geschiedenis, en het heeft van die karakteristieken die we met de nieuwe circuits vaak niet krijgen. Dus ik heb er zin in."

Morgenochtend kunnen de coureurs meer ervaring gaan opbouwen, maar dan met een Formule 1-auto tijdens de eerste vrije training. Dan krijgen zij de kans om de baan vanuit hun Formule 1-bolides van Red Bull te verkennen en de auto af te stellen op het circuit dat in het bezit is van Ferrari.

