Alex Albon reageert op Hamilton: "Ik luister niet naar wat hij zegt"

Alex Albon zegt dat hij niet zal luisteren naar kritiek van Formule 1-fans op sociale media of zelfs zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Hamilton suggereerde in Spa-Francorchamps dat Albon het leven van Red Bull's titelkandidaat Max Verstappen niet makkelijk maakt, omdat de Thaise-Brit het niveau van de Nederlander niet kan matchen en niets toevoegt aan het Oostenrijkse team. Hamilton zei: "Max staat er eigenlijk alleen voor."

Toen hem werd gevraagd naar Hamilton's opmerkingen, zei Albon dat hij leert om het lawaai te blokkeren te midden van groeiende speculatie over zijn plaats bij Red Bull. In de media wordt hevig getwijfeld aan zijn toekomst naast Max Verstappen, maar teambaas Christian Horner en Helmut Marko steunen Albon steevast.

Telefoon weggooien

De coureur met startnummer 23 reageerde gevat: "Ik ben hier natuurlijk niet om excuses te maken. Spa-Francorchamps was in elk geval geen slecht weekend. Ik zal niet luisteren naar wat Lewis te zeggen heeft, maar ik weet dat het harde werk in de fabriek en hier het verschil gaat maken."

Wat betreft het omgaan met de negatieve tendens in de pers en de kritiek van fans op social media zei Albon over de oplossing: "Het is simpel; kijk gewoon nergens naar. Gooi je telefoon weg. Uiteindelijk ben jijzelf de enige die de verandering kan aanbrengen."

"Het is duidelijk dat al deze opmerkingen er zijn, maar ik heb de touwtjes in handen. Ik zie gewoon dat er meningen zijn, en dat is prima, maar daar ben ik niet op gefocust."