Max Verstappen is positief gestemd in Mugello: "Kan hier wel eens een goed weekend worden"

Slechter dan op Monza wordt het niet, dus kijkt Max Verstappen met enig optimisme naar komende weekeinde, als de Formule 1 voor het eerst neerstrijkt op het circuit van Mugello voor de Grote Prijs van Toscane. "Het zal absoluut beter gaan dan in Monza, ik denk aan een keurige positie achter de Mercedessen", vertelde de Nederlandse Formule 1-coureur van Red Bull aan de aanwezige media.

Verstappen viel afgelopen zondag uit in de Grote Prijs van Italië op het circuit van Monza. Hij had een slechte start, slaagde er niet in naar voren op te schuiven, kwam slecht in positie na de rode vlag door de crash van Charles Leclerc en moest ten slotte opgeven met een kapotte motor. "Alles ging fout en we hadden ook niet de snelheid. Maar Mugello is een nieuw circuit, dus we zullen eerst de juiste afstelling van de auto moeten vinden. Al met al heb ik er wel vertrouwen in dat het een positief weekeinde kan worden."

Mugello is eigendom van Ferrari en de race komende zondag is de duizendste in de Formule 1 voor de Italiaanse renstal. Verstappen onthulde dat hij enkele weken geleden al eens heeft gereden op het circuit, in een gewone sportwagen. "Ik denk toch dat het de beste manier is om een circuit te leren kennen. Ik had ook in de simulator kunnen stappen, maar dat heb ik niet gedaan. Natuurlijk ging deze auto minder snel dan een Formule 1-wagen, maar het was toch leuk en leerzaam. Het geeft je voor je gevoel al een kleine voorsprong op de rest."

Verstappen zakte door zijn uitvalbeurt op Monza naar de derde plaats in de WK-stand met 110 punten, 7 minder dan nummer twee Valtteri Bottas (Mercedes) en 54 achter kampioenschapsleider Lewis Hamilton (Mercedes). "Ik had al nooit een echte kans op de titel: ik heb dit jaar tot nog toe maar één race gewonnen en in de andere races niet meegestreden voor de winst. Het kampioenschap kan ik vergeten, daar moet ik realistisch in zijn."