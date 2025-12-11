Max Verstappen vocht dit jaar een intense strijd uit met de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. In de laatste raceweekenden van het seizoen zette Verstappen zijn concurrenten onder druk met een aantal slimme uitspraken. Volgens de Red Bull-coureur is het mentale spelletje heel belangrijk in de Formule 1.

Verstappen zette zijn concurrenten zwaar onder druk in de laatste fase van het seizoen. De Nederlander had een tegenvallende eerste seizoenshelft achter de rug, en keek in Zandvoort tegen een achterstand van meer dan honderd punten aan. Het weekend in zijn vaderland was het begin van de ommekeer, want hier begon Verstappen met scoren.

Hij stond in elk weekend op het podium, won veel races en ging het laatste raceweekend van het jaar in met slechts een achterstand van twaalf WK-punten op Norris. Verstappen won de seizoensfinale in Abu Dhabi, maar kwam uiteindelijk twee punten te kort om Norris van de titel te houden. Waar de Brit het hele weekend een gespannen indruk maakte, bleef Verstappen opvallend kalm.

Het belang van de mentale kracht

In een interview met Formule 1 Magazine legt Verstappen uit hoe belangrijk mentale kracht is in de Formule 1: "Ja, dat is ontzettend belangrijk! Niet iedereen kan goed omgaan met druk, dat moet een beetje in je zitten. Heel veel dingen kunnen worden aangeleerd, maar sommige zaken moeten echt in je zitten, qua persoonlijkheid, en die kun je gewoon niet aanleren. Bij mij is het denk ik een combinatie van aangeboren en aangeleerd. Van jongs af aan was het altijd: Niet teveel zeuren, niet teveel zeiken, gewoon gaan!"

'Teleurstellingen horen erbij'

Verstappen ligt dan ook niet wakker van wat er op de baan gebeurt: "Omgaan met teleurstellingen hoort daar ook bij. Ik ben sowieso redelijk nuchter. Ik kan best dingen snel plaatsen en me er niet heel druk om maken. Ik probeer uit zowel een overwinning als een teleurstelling extra kracht en motivatie te halen, dat is altijd het doel."

"Ik moet wel zeggen, of ik nou een goede of slechte race heb gehad, ik ben vrijwel altijd heel neutraal in mijn emoties. Zowel in de euforie als in de negativiteit. Dat houdt alles altijd wel redelijk simpel en overzichtelijk voor me."