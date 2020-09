Max Verstappen benadrukt: "Vergeet het maar"

Voorafgaand aan de Grand Prix van Toscane op het circuit van Mugello, wordt het Verstappen nog eens gevraagd: wiskundig gezien kan hij nog altijd wereldkampioen worden. Max Verstappen: "Vergeet het maar!"

Tegen Ted Kravitz van Sky Sports F1 zegt Verstappen:

"Ik deed sowieso al nooit echt mee in de titelstrijd. Er was maar een race die ik won, maar in de andere races was ik niet eens in staat echt te vechten voor de overwinning. Het is klaar, we kunnen het kampioenschap wel vergeten."

De verslaggever probeert het nog door te wijzen op de Honda-overwinning die Pierre Gasly wist te boeken in Monza. Verstappen reageert snel: "Ja, met heel veel geluk en met allerlei rode vlaggen, en dat dan elk weekend. Dus nee: ik ben realistisch en dat kampioenschap is voor ons over", vertelt de zoon van Jos Verstappen.

Mercedes loopt uit

Uiteraard werd er tijdens de persconferenties vandaag ook nog eens in alle rust terug gekeken naar de Grand Prix van Italië die vorige week catastrofaal uitpakte voor Verstappen. Terwijl concurrenten Lewis Hamilton en Valtteri Bottas in hun Mercedes niet volop scoorden, lukte het Max Verstappen en Red Bull Racing niet om daarvan te profiteren. Gevolg: de concurrenten wisten zelfs op Verstappen uit te lopen.

Sterker nog: Met zijn snelste tijd tijdens de race en zijn puntenfinish wist Hamlton zelfs zijn voorsprong nog wat uit te breiden. Valterri Bottas scoorde ook punten en wist zo de tweede plaats in het kampioenschap van Verstappen over te nemen. Doordat Verstappen verzuimde de race uit te rijden in Monza, vanwege een probleem aan de Honda-motor, profiteerde hij niet van de omstandigheden en moest hij met nul punten Monza verlaten.

Verstappen kijkt nu tegen een groot gapend gat tussen hem en Hamilton aan: 54 punten is het verschil. Op Valterri Bottas komt Verstappen nu zeven punten tekort. Volgens Verstappen is het niet realistisch om nog te denken dat de wiskundige mogelijkheid om nog kampioen te worden zal uitkomen.

Max Verstappen vertelt dat eigenlijk alles mis ging wat er maar mis kon gaan in Monza: "We hadden allereerst niet de snelheid. We wisten dat de kwalificatie lastig zou worden en ik kon nog leven met de vijfde plaats. Vervolgens had ik een slechte start door oververhitting van de motor."

Blij voor Gasly

Verstappen vertelt dat hij blij was voor Pierre Gasly. "Hij deed het geweldig, hij zei niet tegen zichzelf; Ik geef het op. Hij ging door en dat hij geluk had maakt dan niet uit, hij verdiende de overwinning, en het team ook. Pierre doet het erg goed bij AlphaTauri, het was geweldig om te zien."

Komend weekend moet het beter gaan dan in Monza, vertelt Verstappen.

"Veel slechter dan in Monza, kan het niet."