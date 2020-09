Max Verstappen na winst Gasly: "Die Red Bull van 2019 is niet zo verkeerd"

Daar waar Max Verstappen juist enorm had moeten scoren op het moment dat Lewis Hamilton het liet afweten, faalde Max Verstappen erin om de achterstand op Hamilton te verkleinen.

Moeizaam

Een weekend om snel te doen vergeten dus, zegt Verstappen na afloop tegen Ziggo Sport.

"Ik ben blij dat de wedstrijd voorbij is, want het hele weekend was gewoon klote", aldus de Limburger die gelukkig het beest bij de naam noemt zonder om de zaken heen te draaien.

Felicitaties

Verstappen had ook felicitaties voor het kleinere broertje van zijn team Red Bull. AlphaTauri wist met Pierre Gasly verrassend de zege te pakken in Monza. Zo klein is dat broertje dus niet, beseft ook Verstappen. Achteraf als hij is gekalmeerd, feliciteert hij Pierre Galsy en het oude team waar hij een aantal Grands Prix voor reed in 2016.

"Ik ben blij voor AlphaTauri dat ze hier winnen. Die Red Bull van 2019 is niet zo verkeerd", verwees hij met een knipoog naar de racewagen van AlphaTauri.

Het zou ook als een sneer naar zijn eigen team opgevat kunnen worden vanwege het onvermogen om Verstappen een winnende auto te geven.

Slechte opbouw van weekend

Het Grand Prix-weekend had beter kunnen starten als Verstappen zijn auto niet van de baan had laten schieten in de de Variante Ascari waar hij vervolgens een hagelnieuwe voorvleugel afschreef.

Die voorvleugel had het team als update meegenomen naar Italië in de hoop dat de Nederlander daarmee snellere rondes kon noteren. Verstappen kon daardoor vanaf de vrijdag al minder tijd besteden aan het rijden en afstellen van de auto, samen met zijn team.

Achteraf is Verstappen kalmer ten tijden van zijn uitvalbeurt, zoals begrijpelijk. Toch klinkt zijn frustratie flink door in zijn stem als Verstappen ziedend en scheldend uitvalt. Het een en ander valt te horen in deze vrijgekomen audio van de teamradio.

Terwijl Verstappen via deze nieuwe audio zwaar gefrustreerd en ziedend was vanwege zijn uitvalbeurt, was hij na de race dan ook niet te genieten.

Minardi

Verstappen wenst het zusterteam AlphaTauri juist wel te genieten van deze winst, zegt hij. "Om hier in Italië te winnen is heel emotioneel en natuurlijk een geweldig resultaat voor hen. Ik hoop dat ze ervan genieten, want dat verdienen ze", zei Verstappen over het team dat vroeger nog onder de naam Minardi steevast rondreed met de rode lantaarn, ook in 2004 toen vader Jos voor het team reed.

Matige start van de race

De Nederlander kende in "een weekend waarin ongeveer alles misging wat er mis kon gaan" allereerst een matige start. Hij viel terug van de vijfde naar de zevende positie.

"De start was slecht, ik had meteen wielspin en moest van het gas af", keek hij daarop terug. "Ik zat in het midden en zag ze komen en dacht, ik rem maar voordat we alle drie schade hebben."

Motorproblemen Honda

De Red Bull-pupil viel bij de herstart - na de zware crash van Ferrari-coureur Charles Leclerc - terug van de elfde naar de veertiende positie. Niet lang daarna parkeert hij zijn bolide in de pits: motorproblemen. "Ik had toen al problemen met de motor. We probeerden het nog te verhelpen, maar ik moest de race staken, wat heel teleurstellend is. Wat het precies is weet ik nog niet."

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Met de grand prix volgend weekend op het circuit van Mugello in het vooruitzicht wil Verstappen dit "waardeloze weekend" snel achter zich laten. "Dat is een heel ander soort circuit. Hopelijk kunnen we het daar beter doen."