user icon
icon

Marko onthult details van emotioneel afscheidsgesprek met Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Marko onthult details van emotioneel afscheidsgesprek met Verstappen

Helmut Marko stopt eind dit jaar als adviseur van Red Bull. Het vertrek van de Oostenrijker hing al eventjes in de lucht, en werd afgelopen dinsdag bevestigd door Red Bull. Het is een einde van een tijdperk, en Marko had het er moeilijk mee om het te vertellen aan Max Verstappen.

Marko stond bekend als een vertrouweling van de familie Verstappen. Hij zorgde ervoor dat Verstappen op zijn zeventiende kon debuteren in de koningsklasse van de autosport. Ook in de jaren daarna speelde Marko een belangrijke rol bij de loopbaan van Verstappen. De invloedrijke Oostenrijker kreeg veel steun van Verstappen toen Red Bull hem eerder al de laan uit wilde sturen, en hij heeft zichzelf altijd lovend uitgesproken over de viervoudig wereldkampioen.

Meer over Max Verstappen <b> Opinie: </b> Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

Opinie: Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

8 dec
 'Klap voor Verstappen: Lambiase krijgt mogelijk nieuwe rol bij Red Bull'

'Klap voor Verstappen: Lambiase krijgt mogelijk nieuwe rol bij Red Bull'

7 dec

Het was dan ook voor veel mensen een verrassing toen Marko na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi liet doorschemeren dat zijn toekomst onzeker was. Op maandag volgde er een gesprek met Red Bull-kopstuk Oliver Mintzlaff, en daar zou Marko hebben aangegeven dat hij wilde stoppen. Op dinsdag werd dit nieuws wereldkundig gemaakt.

Wat heeft Verstappen tegen Marko gezegd?

Marko bracht Verstappen op de hoogte van het nieuws, zo legt hij uit aan zijn landgenoten van ORF: "Het was geen normaal gesprek. Er hing een soort weemoed in de lucht. Hij zei dat hij nooit had kunnen denken dat hij ooit dit soort successen zou boeken. Het is nu allemaal voorbij en ik heb hem het beste gewenst voor de toekomst. En hij zei dat we elkaar zeker ergens weer zouden ontmoeten."

Innige band

Verstappen heeft een speciaal plekje in Marko's hart: "De band was zeker een intense, of meest innige, die ik ooit met een coureur heb gehad. En het fascinerende was dat Max elk jaar sneller, volwassener en beter werd. Voor mij is er geen einde aan deze ontwikkeling te zien, hoewel hij nu al de beste coureur is. En dat was het fascinerende. We hebben amper meningsverschillen gehad."

Ongelooflijke persoonlijkheid

Lachend stelt Marko dat er soms wel wat onenigheid was: "Er waren er wel een paar, toen hij aan het begin domme dingen deed. Maar hoe succesvoller hij werd, hoe eenvoudiger ook zijn aanpak was. Hij is aanzienlijk rustiger geworden, heeft amper nog uitbarstingen, die er in het begin natuurlijk wel nog waren. Hij is voor zijn leeftijd een ongelooflijk perfecte, of beter gezegd, een ongelooflijke persoonlijkheid geworden."

F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.025

    Ik kan me voorstellen dat het 'n emotioneel gesprek was.
    Helmut was/is toch 'n soort van opa voor Max geweest.

    Voor mij hoop ik dat we niet het laatste van die ouwe bok gezien of gehoord hebben....mss volgend jaar dat we hem op 'n aantal circuits nog voorbij zien komen...

    • + 0
    • 11 dec 2025 - 11:31
  • AUDI_F1

    Posts: 3.460

    Het is niet over en uit tussen Dr. Helmut Marko en Verstappen. Ze zullen nog regelmatig met elkaar bellen, en op de verjaardag komen.

    • + 0
    • 11 dec 2025 - 11:35
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.025

    Als bedankje voor alles hebben Jos en ik 'n verrassing voor Helmut verzonnen.

    We gaan Natte Nel uit het bejaardenhuis voor ouwe snoll*n halen en met haar rollator en hoorapparaat op het vliegtuig zetten naar Oostenrijk en rechtstreeks naar Helmut sturen met 'n taxi.....met onze groeten...
    Zaltie leuk vinden denk...

    • + 0
    • 11 dec 2025 - 11:43

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.420
  • Podiums 126
  • Grand Prix 232
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×