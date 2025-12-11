Helmut Marko stopt eind dit jaar als adviseur van Red Bull. Het vertrek van de Oostenrijker hing al eventjes in de lucht, en werd afgelopen dinsdag bevestigd door Red Bull. Het is een einde van een tijdperk, en Marko had het er moeilijk mee om het te vertellen aan Max Verstappen.

Marko stond bekend als een vertrouweling van de familie Verstappen. Hij zorgde ervoor dat Verstappen op zijn zeventiende kon debuteren in de koningsklasse van de autosport. Ook in de jaren daarna speelde Marko een belangrijke rol bij de loopbaan van Verstappen. De invloedrijke Oostenrijker kreeg veel steun van Verstappen toen Red Bull hem eerder al de laan uit wilde sturen, en hij heeft zichzelf altijd lovend uitgesproken over de viervoudig wereldkampioen.

Het was dan ook voor veel mensen een verrassing toen Marko na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi liet doorschemeren dat zijn toekomst onzeker was. Op maandag volgde er een gesprek met Red Bull-kopstuk Oliver Mintzlaff, en daar zou Marko hebben aangegeven dat hij wilde stoppen. Op dinsdag werd dit nieuws wereldkundig gemaakt.

Wat heeft Verstappen tegen Marko gezegd?

Marko bracht Verstappen op de hoogte van het nieuws, zo legt hij uit aan zijn landgenoten van ORF: "Het was geen normaal gesprek. Er hing een soort weemoed in de lucht. Hij zei dat hij nooit had kunnen denken dat hij ooit dit soort successen zou boeken. Het is nu allemaal voorbij en ik heb hem het beste gewenst voor de toekomst. En hij zei dat we elkaar zeker ergens weer zouden ontmoeten."

Innige band

Verstappen heeft een speciaal plekje in Marko's hart: "De band was zeker een intense, of meest innige, die ik ooit met een coureur heb gehad. En het fascinerende was dat Max elk jaar sneller, volwassener en beter werd. Voor mij is er geen einde aan deze ontwikkeling te zien, hoewel hij nu al de beste coureur is. En dat was het fascinerende. We hebben amper meningsverschillen gehad."

Ongelooflijke persoonlijkheid

Lachend stelt Marko dat er soms wel wat onenigheid was: "Er waren er wel een paar, toen hij aan het begin domme dingen deed. Maar hoe succesvoller hij werd, hoe eenvoudiger ook zijn aanpak was. Hij is aanzienlijk rustiger geworden, heeft amper nog uitbarstingen, die er in het begin natuurlijk wel nog waren. Hij is voor zijn leeftijd een ongelooflijk perfecte, of beter gezegd, een ongelooflijke persoonlijkheid geworden."