Oud-bandenspecialist Kees van de Grint komt na de knotsgekke race op Monza van afgelopen weekend tot de conclusie: Max Verstappen is de grootste verliezer van de Grand Prix van Italië.

Van de Grint doet zijn uitspraken in gesprek met Allard Kalff in RTL GP Slipstream.

Max Verstappen had veel kans

"Max is de grootste verliezer omdat hij de kans had om het gat ten opzichte van zijn concurrenten (Lewis Hamilton en Valtteri Bottas, red.) kleiner te maken, terwijl hij natuurlijk al kansloos begon aan de race want het snelheidsverschil is veel te hoog. Maar als dan ook nog eens een andere Honda-motor wint, dan moet je er vanuit gaan dat Max dat zeker had gekund."

Verstappen kwam thuis zonder punten, terwijl Hamilton en Bottas nog wel wat punten scoorden. Gevolg: Bottas haalt Verstappen in waardoor hij nu derde is in de WK-stand.

Als concurrent het laat afweten moet je toeslaan

Kees van de Grint is het in het RTL-programma eens met Allard Kalff: Verstappen had moeten inlopen op zijn concurrenten na de Italiaanse Grand Prix op Monza. Hamilton en Bottas lieten het afweten, maar scoorden uiteindelijk toch wat punten. Verstappen:j viel uit met motorproblemen: nul punten.

Uitgelezen kans verkeken

Van de Grint zegt: "Bottas presteerde niet, Hamilton kreeg een penalty - dat was een beetje dom- dan is dat een uitgelezen kans om dat gat met je grootste concurrenten te verkleinen."

"Als dan die twee concurrenten nog een paar puntjes pakken en jij met nul punten naar huis gaat, ja dan kun je concluderen dat jij de grote verliezer bent."

Verstappen viel uit met een probleem aan zijn Honda-krachtbron, na afloop was hij ziedend van teleurstelling.

Vertrouweling van Michael Schumacher en Ferrari

Van de Grint heeft alle recht van spreken. De Nederlandse 'bandenfluisteraar' was namens Bridgestone jarenlang hét aanspreekpunt voor Michael Schumacher als de bandengenie. Samen met Schumacher en Ferrari won van de Grint veel wereldtitels en bekers. Schumacher belde vaak 's avonds voor de races nog met Van de Grint over de juiste keuzes qua banden en voor overleg over strategieën.