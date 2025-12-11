user icon
icon

Verstappen-criticaster lacht: "Norris had nachtmerries over Max"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen-criticaster lacht: "Norris had nachtmerries over Max"

Lando Norris onttroonde afgelopen weekend Max Verstappen. Norris werd voor het eerst wereldkampioen in de Formule 1, en er leek een enorme last van zijn schouders te vallen. Volgens Damon Hill was het een zware periode voor Norris, en hij stelt dat de McLaren-coureur nachtmerries had van Verstappen.

Verstappen heeft een opvallend sterke tweede seizoenshelft achter de rug. In de eerste helft van het seizoen leek de Nederlandse Red Bull-coureur kansloos te zijn in de titelstrijd, maar na de zomer draaide hij alles om. In Zandvoort finishte hij op het podium, en in de weken daarna stond hij elke zondag op het podium.

Meer over Max Verstappen <b> Opinie: </b> Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

Opinie: Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

8 dec
 'Klap voor Verstappen: Lambiase krijgt mogelijk nieuwe rol bij Red Bull'

'Klap voor Verstappen: Lambiase krijgt mogelijk nieuwe rol bij Red Bull'

7 dec

Verstappen wist te winnen in Monza, Bakoe, Austin, Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi, en dat zorgde ervoor dat hij tot en met de laatste race kans maakte op de wereldtitel. Hij kwam slechts twee WK-punten te kort om de titel van Norris af te pakken. Bij McLaren maakten ze zich zorgen over Verstappen, en Zak Brown omschreef hem zelfs als een personage uit een horrorfilm die elke keer weer terugkomt.

Hoe kijkt Hill naar de titelrace?

Oud-wereldkampioen Damon Hill zag dat Norris het heel erg zwaar had. De Britse oud-coureur deelt zijn mening in de podcast Chequered Flag: "Ik denk dat Lando een enorme opluchting voelt, omdat hij weet dat hij dit niet langer boven zijn hoofd heeft hangen. Dat speelde al halverwege het seizoen. Ik weet zeker dat hij waarschijnlijk zelfs voor het seizoen begon al dacht dat hij mogelijk op koers lag voor een wereldtitel."

Nachtmerries over Verstappen

Volgens Hill had Norris het ook heel erg zwaar in Abu Dhabi: "Het glipte allemaal uit zijn handen toen Piastri hem inhaalde en begon uit te lopen. Toen groef hij diep, wist hij iets te vinden in zichzelf, draaide het om en vocht terug tegen Oscar. En daarna moest hij weer met Verstappen dealen. Hij moet echt nachtmerries hebben gehad van Max, want die bleef maar komen en komen."

F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris Damon Hill McLaren Red Bull Racing

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Edgar

    Posts: 1.705

    Toen groef hij diep, wist hij iets te vinden in zichzelf, draaide het om en vocht terug tegen Oscar.

    Hij bedoeld natturlijk dat het team hem wel erg gunstig was met die zogenaamde "Papaya rules"...

    • + 0
    • 11 dec 2025 - 08:56
  • jd2000

    Posts: 7.504

    Hij heeft geeneens echte concurrentie van Verstappen gehad. Vraag me af hoe hij het verteerd zou hebben als het een strijd was zoals destijds Hamilton, Rosberg. Of 2021 Verstappen Hamilton.

    • + 0
    • 11 dec 2025 - 09:18

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×