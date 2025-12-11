Lando Norris onttroonde afgelopen weekend Max Verstappen. Norris werd voor het eerst wereldkampioen in de Formule 1, en er leek een enorme last van zijn schouders te vallen. Volgens Damon Hill was het een zware periode voor Norris, en hij stelt dat de McLaren-coureur nachtmerries had van Verstappen.

Verstappen heeft een opvallend sterke tweede seizoenshelft achter de rug. In de eerste helft van het seizoen leek de Nederlandse Red Bull-coureur kansloos te zijn in de titelstrijd, maar na de zomer draaide hij alles om. In Zandvoort finishte hij op het podium, en in de weken daarna stond hij elke zondag op het podium.

Verstappen wist te winnen in Monza, Bakoe, Austin, Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi, en dat zorgde ervoor dat hij tot en met de laatste race kans maakte op de wereldtitel. Hij kwam slechts twee WK-punten te kort om de titel van Norris af te pakken. Bij McLaren maakten ze zich zorgen over Verstappen, en Zak Brown omschreef hem zelfs als een personage uit een horrorfilm die elke keer weer terugkomt.

Hoe kijkt Hill naar de titelrace?

Oud-wereldkampioen Damon Hill zag dat Norris het heel erg zwaar had. De Britse oud-coureur deelt zijn mening in de podcast Chequered Flag: "Ik denk dat Lando een enorme opluchting voelt, omdat hij weet dat hij dit niet langer boven zijn hoofd heeft hangen. Dat speelde al halverwege het seizoen. Ik weet zeker dat hij waarschijnlijk zelfs voor het seizoen begon al dacht dat hij mogelijk op koers lag voor een wereldtitel."

Nachtmerries over Verstappen

Volgens Hill had Norris het ook heel erg zwaar in Abu Dhabi: "Het glipte allemaal uit zijn handen toen Piastri hem inhaalde en begon uit te lopen. Toen groef hij diep, wist hij iets te vinden in zichzelf, draaide het om en vocht terug tegen Oscar. En daarna moest hij weer met Verstappen dealen. Hij moet echt nachtmerries hebben gehad van Max, want die bleef maar komen en komen."