Ferrari-baas: "Er is geen sprake van crisis bij Ferrari"

Mattia Binotto zegt dat de Scuderia niet in crisis verkeert: In zijn eigen bewoording zou het de situatie van het team omschrijven als: "midden in een storm".

Dat zegt Binotto zondagavond na afloop van de race waarbij Vettel en Leclerc met de snelheid van een achterhoedeteam eindigden op een schandelijke dertiende en veertiende plaats, met moeite staat het team in de buurt van hun klanten-teams.

Wij verdienen dit resultaat,” alsdus Vettel. Het is inderdaad zo dat de resultaten op de vrijdag zó bedroevend waren dat het topteam in niets nog lijkt op het grote Ferrari dat het ooit was. Vettel sloot een van de trainingen in België zelfs als langzaamste af: de rode lantaarn was zijn deel.

Teambaas Mattia Binotto wil niets weten van een crisis: “Wij zitten niet in een crisis”, onderstreept de teambaas van het worstelende rode team uit Maranello.

Als hij er dan toch woorden aan moet geven, dan zou hij de huidige vorm van het team liever omschrijven als: “midden in een storm”.

Volgens Binotto is het van belang dat het team rustig blijft.

"We kennen onze koers en we moeten ons daaraan houden en door vooruit te kijken."

Spa-Francorchamps was een "heel slecht resultaat" met plaats 13 en 14. Toch had Binotto daar al wel op gerekend, zegt hij.

"We zagen het in de wintertests al aankomen. En toen kwam de motorenbevriezing en was het niet meer mogelijk om de auto te ontwikkelen”, verklaart hij.

De andere helft van de waarheid vergeet Binotto maar even voor het gemak. Aerodynamische onderdelen bijvoorbeeld kunnen nog gewoon ontwikkeld worden, ook volgend jaar nog. Qua motor ligt lastiger anders: het team zal dus voorlopig nog wel last houden van de mindere krachtbron.