Max Verstappen ziedend via teamradio: "Wat een fucking joke!"

Max Verstappen viel vandaag uit tijdens de Grand Prix van Italië, terwijl hij tijdens de knotsgekke race juist had moeten profiteren van de afwezigheid van de beide Mercedessen aan de top. Dat deed hij niet, maar ondertussen kon oud-teamgenoot Pierre Gasly de race wél winnen door ronden lang de snelle McLaren van Sainz van zich af te houden.

Verstappen zat nogal gefrustreerd in de auto voordat hij uitviel. Dat is te horen in deze nieuwe audio van zijn boordradio. Luistert u vooral zelf.