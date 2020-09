Hamilton belde Marko: "Hij vroeg mij om Alex Albon naast Max Verstappen te zetten"

Op zaterdagmiddag kwalificeerde het Red Bull Racing-team van Helmut Marko zich op P5 met Max Verstappen en P9 met Alexander Albon. Verstappen kwalificeerde zich voor de achtste keer dit seizoen voor Albon. De adviseur van het Oostenrijkse raceteam ondersteunt Albon na de kwalificatie op Monza.

Betere prestaties Albon

Er is al langere tijd veel te doen om de prestaties van Alexander Albon. Als er naar het verschil in rondetijd wordt gekeken komt de Thaise-Brit langzaamaan dichterbij de Nederlander. Tegenover Sky Duitsland geeft Helmut Marko aan dat hij tevreden is met Albon: "Hij heeft zijn prestaties verbeterd. Drie tienden op Max Verstappen, dat moet je kunnen realiseren en dat heeft hij bereikt."

Hamilton bemoeit zich met Red Bull

Na de Belgische Grand Prix zei Lewis Hamilton dat hij dacht dat Red Bull naast Max Verstappen een goede tweede coureur miste. Christian Horner noemde dat eerder 'ironisch' al gaf hij geen verdere uitleg dus bleef het antwoord wat mysterieus. Nu blijkt waarom Horner dit zei en wat hij hiermee bedoelde.

Helmut Marko heeft namelijk verklaard dat hij niet begrijpt waarom Lewis Hamilton zich bemoeit met de gang van zaken bij Red Bull Racing: "Ik begrijp dat ook niet helemaal. Hamilton belde ons vorig jaar verschillende keren om te zeggen dat wij Albon in de auto moesten zetten."

"Hij lag vandaag bijna drie tienden achter Max Verstappen, dus dat is een stijging en dat is acceptabel. Hij zou natuurlijk dichterbij moeten komen. Laten we eens kijken hoe het gaat in de race. Deze uitspraken van Lewis zijn voor mij niet helemaal te begrijpen", herhaalt de 77-jarige Oostenrijker.