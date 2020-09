Lewis Hamilton: "Red Bull moet Gasly naast Max Verstappen zetten"

Na de Grand Prix van Italië, die glansrijk werd gewonnen door Pierre Gasly, zegt Lewis Hamilton dat - als het aan Lewis had gelegen - Pierre Gasly weer zijn plaats verdient naast Max Verstappen in het topteam van Red Bull Racing.

Het ligt alleen niet aan Lewis.

Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton bemoeit zich de laatste tijd graag met de zaken van Christian Horner en dr. Helmut Marko. In de aanloop naar de Italiaanse Grand Prix had Lewis al gezegd dat Max Verstappen een teamgenoot verdient die mee kan helpen, in plaats van een teamgenoot die te ver achter blijft.

Albon en Hamilton geen vrienden?

Of Albon en Hamilton elkaar kerstkaarten sturen valt te betwijfelen. Zo werd Albon al een aantal keren uit kansrijke posities gekegeld door een foutje van Lewis.

Lewis Hamilton en Pierre Gasly kunnen goed met elkaar door één digitale deur. De twee gamen regelmatig online. "Ik speel regelmatig Call of Duty met Pierre", verklapt Lewis.

"Red Bull maakt verkeerde keuzes"

Hamilton zegt dat Red Bull Racing de verkeerde keuzes maakt:

“Eerlijk gezegd besteed ik wel eens wat tijd met Pierre. We gamen samen vaak online, of in ieder geval vrij regelmatig. Als je kijkt naar de groei die Gasly doormaakt. Toen hij door Red Bull werd terugzet, is hij volgens mij niet eerlijk behandeld. Het is niet makkelijk voor een coureur als zoiets gebeurt, dus ik voel daarin wel met hem mee.”

Zelfvertrouwen opbouwen

“Om daarna zo snel weer zelfvertrouwen op te bouwen in een auto die niet zo snel is, en om daarna met echt geweldige resultaten te komen die hij al eerder dit jaar wist te behalen, en dan ook nog eens winnen van het team dat je heeft heeft afgeserveerd, dat is iets dat niet gemakkelijk is om te doen.”

Hamilton haalt adem en vervolgt: “Het is echt een indrukwekkende prestatie, ik denk dat hij het geweldig heeft gedaan en dat hij dit succes verdient. Ik hoop dan ook dat het voor hen kansen kansen geeft om verder naar voren te komen."

"Pierre verdient topteam"

"Zijn overwinning brengt bij mij een grote glimlach op mijn gezicht, want ik denk dat hij het volledig verdient om te winnen. Hij verdient een plek terug in het topteam.”

De ironie

Christian Horner reageerde vorige week al op eerder uitspraken van Lewis. Horner vroeg zich af waar de Brit zich mee bemoeit en dat het ironisch gezien Lewis Hamilton was die Alexander Albon tot twee keer toe van het podium hield, zoals in Brazilië vorig jaar.