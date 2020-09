Williams F1-team verliest 'hart en ziel' na vertrek familie

Twee voormalige F1-prominenten zeggen dat het vertrek van de familie Williams uit de Formule 1 een aangrijpend moment is voor de sport.

"Een triest moment, een historische exit", zei Gian Carlo Minardi, de oprichter van voormalig F1-team Minardi, tegen de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport.

In de afgelopen dagen werd bekend dat niet alleen het in Grove gevestigde team was verkocht, maar ook dat Claire Williams en Sir Frank Williams er na de Italiaanse GP van afgelopen zondag niet bij betrokken zullen zijn.

"Verlies voor de autosport"

"Het was het laatste bolwerk van een Formule 1-verleden waar ik ook toe behoorde en dat niet meer bestaat", voegde Minardi toe. "Het is een ernstig verlies voor de autosport."

Williams BMW F1-team

In het recentere verleden was dr. Mario Theissen de baas van BMW, hij werkte jarenlang samen met Williams. Van 2000 tot en met 2005 kon het BMW-Williams F1-team als enige een bedreiging vormen voor de dominante Michael Schumacher in de Scuderia Ferrari.

Dr. Mario Theissen vertelde tegen Bild Zeitung: "De Formule 1 verliest geen team, maar het verliest wel wat hart en ziel."

"Met Frank en Claire Williams verlaat het laatste 'garageteam' het podium."

Met de BMW-motor die Theissen en zijn mensen afleverden beleefde het team van Williams begin deze eeuw haar hoogtijdagen, waarbij het team mee wist te strijden om raceoverwinningen en zelfs de enige serieuze bedreiging vormde voor Michael Schumacher en Ferarri.

David tegen Goliath

Het team nam het als privateer op tegen de grote autofabrikanten en liet heroísche gevechten zien op de baan. Het was als David tegen Goliath, het bescheiden Britse privé-team nam het op tegen het grote machtige fabrieksteam van Ferrari, maar het team streed ook heldhaftige tegen de andere grote fabrieks-teams. Legendarisch was bijvoorbeeld deze hevige en heroïsche strijd tussen de BMW-Williams van Juan Pablo Montoya en Michael Schumacher tijdens de Grand Prix op Magnycours in Frankrijk in van 2003. Michael Schumacher keek ronden lang tegen de achterkant van de BMW-Williams aan en kwam de Williams moeilijk voorbij, tot ook Kimi Raikkonoen zich ermee gaat bemoeien.

Familie neemt afscheid

Sinds 2013 had Sir Frank Williams' dochter Claiire de dagelijkse leiding over het team.

Sir Frank Williams deed in dat jaar een stapje achteruit en schoof zijn dochter Claire Williams naar voren. Hij stelde Claire aan als waarnemend teameigenaar, daarmee kreeg zij de leiding over het iconische team. Tijdens de Grand Prix van België liet dochter Claire de aanwezige journalisten nog optekenen dat zij ook gewoon ná de overname aan het roer zou blijven bij Williams. Dat viel tegen. Een week later werd bekend dat Claire na de Grand Prix van Italië vervangen zal worden. Dinsdag werd bekend dat Claire Williams wordt opgevolgd door Simon Roberts. Hij wordt plaatsvervangend teambaas.