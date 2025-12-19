Juan Pablo Montoya verwacht dat Red Bull Racing vanaf 2026 een flinke stap terug zal doen. Volgens de voormalig Formule 1-coureur heeft het team daarom bewust extreem lang doorontwikkeld in 2025, in de hoop Max Verstappen nog één extra wereldtitel te kunnen bezorgen vóór de ingrijpende reglementswijzigingen.

Verstappen leek halverwege het seizoen kansloos voor de titel. Tijdens de zomerstop keek de Nederlander tegen een achterstand van maar liefst 104 punten aan op Oscar Piastri. Toch zette hij uiteindelijk op slechts twee punten achter wereldkampioen Lando Norris.

'Red Bull heeft geen kans op het wereldkampioenschap'

"Het kwam vooral door de mate waarin Red Bull de auto bleef ontwikkelen", vertelt Montoya bij Grosvenor Casinos. "Red Bull wist dat ze volgend jaar waarschijnlijk geen enkele kans hebben om wereldkampioen te worden. Ik denk dat ze daarom hebben besloten om alles op alles te zetten in een poging het afgelopen kampioenschap te winnen."

McLaren begon het seizoen heel sterk, maar door fouten en druk zakte het team een beetje weg en was het Max Verstappen die de overhand had. Volgens Montoya had dat dus een duidelijke reden. "McLaren was eeuwen geleden al gestopt met het ontwikkelen van de auto. Red Bull bleef doorontwikkelen en wist het gat steeds verder te dichten. Max deed het geweldig, maar als de Red Bull niet de snellere auto was geweest, had hij niet op pole gestaan. De auto was beter", legt Montoya uit.

Verstappen had een sterke tweede seizoenshelft

De viervoudig wereldkampioen was erg sterk na de zomerstop. In de laatste negen races won de Nederlander maar liefst zes keer en hij eindigde alle negen de Grands Prix op het podium. Max Verstappen had daardoor een comeback gemaakt en eindigde zelfs met elf punten boven McLaren-coureur Oscar Piastri. De Nederlander eindigde als tweede en greep op twee punten na zijn vijfde wereldtitel mis.