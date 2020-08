Claire Williams gelooft: "Ik blijf ook na overname gewoon aan het roer bij Williams"

Claire Williams blijft aan het roer bij Williams, aldus zijzelf. De 'dochter van' zegt nu dat zij 'gewoon' de dagelijkse leiding behoudt binnen het team, zelfs na de overname door een grote investeringmaatschappij.

Niets zal veranderen aan haar rol en positie binnen het team, gelooft de dochter van oprichter en tot voor kort dus teameigenaar Sir Frank Williams.

Dorilton Capital kocht het team volledig over en pleegt een miljoeneninvestering in het historisch Britse F1-team.

De nieuwe eigenaren beloven dat de naam van het iconische Britse team onveranderd Williams zal blijven. Ook de thuisbasis zal in het Britse Grove gevestigd blijven.

Hoeveel miljoenen er met de deal zijn gemoeid bleef onbekend. Formeel betekent de overname dat Sir Frank Williams, 40 jaar nadat hij het team oprichtte, nu geen enkel aandeel meer heeft in het team.

Dat maakt Claire niet langer de 'dochter van de baas'. Toch gelooft zij dat er aan haar positie en rol binnen het team niet zal veranderen.

'Business as usual'

Tijdens een persmoment aan de vooravond van de Grand Prix van België zegt Claire Williams tegen journalisten:

"Het is natuurlijk nog allemaal heel vers, maar momenteel is het nog gewoon business as usual”.

De nieuwe eigenaren werken nu al met haar en het huidige management samen. Zo worden bijvoorbeeld nu besluiten genomen over waar het nieuwe geld als eerste aan moet worden uitgegeven om het team weer naar voren op de grid te krijgen.

Voor wat het waard is, beweert de dochter van Sir Frank Williams nu dus dat zij de dagelijkse leiding over het team op precies dezelfde wijze zal mogen doorzetten op de manier zoals ze begon in 2013.

Sir Frank Williams deed toen een stapje achteruit en schoof zijn dochter Claire Williams naar voren. Hij stelde Claire aan als waarnemend teameigenaar, daarmee kreeg zij de leiding over het iconische team.

Claire Williams: “Ik ben hier nog altijd in mijn rol zoals ik het team heb gerund in Barcelona en zoals ik leiding gaf aan het het team tijdens alle races daarvóór en dat zal ook zo blijven”, zo citeert de officiële F1-website de dochter van de voormalige teameigenaar.

Vader Frank Williams werd wereldberoemd met zijn eigen F1-team dat als zelfstandig team het opnam tegen de machtige autofabrikanten. Het team bereikte grote hoogten en streed op topniveau mee om wereldtitels. De gloriedagen van Williams waren vooral eind vorige eeuw en begin de jaren-2000.