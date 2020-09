Simon Roberts is nieuwe teambaas Williams F1

Simon Roberts neemt de rol van Claire Williams over. Nu de familie Williams officieel niets meer met het team van doen heeft is wordt Roberts de waarnemend teambaas en neemt hij dus de rol van Claire Williams over.

Simon Roberts is geen onbekende in de Formule 1: hij werkte zo'n zeventien jaar bij McLaren, maakte een kort uitstapje naar Force India in 2009 en keerde toen terug naar McLaren. Sinds begin dit jaar is hij werkzaam bij Williams.

Het team is overgenomen door Investeringsmaatschappij Dorilton Capital. Zij beloofden dat het team haar historische naam zal behouden en dat het in Britse Grove gevestigd zal blijven.

'Overgangsperiode'

Hoe lang hij teambaas blijft is nog niet bekend. Er is afgesproken dat Roberts tijdens de 'overgangsfase' leiding zal geven aan het team. Wanneer die overgangsfase voorbij is en wat er daarna dan staat te gebeuren is onbekend.

Afgelopen weekend nam Williams afscheid van de familie van Sir Frank Williams. Hij richtte samen met Patrick Head het team ruim veertig jaar geleden op. Samen hadden zij prachtige tijden waarbij het team als privé-team het opnam tegen grote fabrieksteams, zoals David tegen Goliath.

Zin in

Simon Roberts heeft er zin in, hij schrijft:

"Ik ben verheugd dat ik bekend ben gemaakt als waarnemend teambaas tijdens deze transitie-periode. Er ligt een spannende tijd tea wachten voor het team, een nieuw tijdperk voor Williams en ik ben trots daar deel van uit te mogen maken."

Verder schrijft hij dat het team weer verder naar voren moet komen op de grid.

Manager

Roberts heeft grote ervaring als manager in de koningsklasse van de autosport. Hij werkte eerder in totaal 17 jaar in technische managementsfuncties voor McLaren. "Williams gaat een nieuw tijdperk in en ik vind het heel spannend daar een rol in te spelen", aldus de nieuwe teambaas.

Eerder op de dag kondigde Williams ook aan dat Mike O'Driscoll zijn functie neerlegt als manager. Hij werkte sinds 2011 nauw samen met Claire Williams en heeft ook besloten op te stappen na de overname door het Amerikaanse investeringsbedrijf Dorilton Capital.