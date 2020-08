VT1: Bottas sneller dan Hamilton, Max Verstappen komt bijna een seconde tekort

Bij een luchttemperatuur van 29 graden en een baantemperatuur van zo’n 40 graden Celsius trappen de eerste auto’s al snel de Grand Prix af op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona. De Spaanse Grand Prix start onder een strak blauwe hemel, waarbij de temperaturen langzaam omhoog kruipen tijdens de eerste training.

Bottas zet de snelste tijd neer met een 1:16.785. Vlak erachter zet Hamilton de tweede tijd neer op slechts 0,039 seconden achter zijn teamgenooot. Verstappen noteert de derde tijd en komt nog 0,9 seconden tekort op de Mercedessen. De Ferrari's en de Haas-bolides lijken progressie te hebben geboekt, aangezien zij afgelopen weekenden regelmatig buiten de top tien terecht kwamen. Achter Verstappen completeren Leclerc, Vettel, Grosjean, Perez, Albon, Magnussen en Stroll de top tien.

Williams-rookie uit de bocht

De Israelische Roy Nissany neemt deze ochtend voor het eerst deel aan een vrije training en mag de Williams besturen. Bij bocht tien gaat het mis, de rookie blokkeert zijn Williams aan de achterkant en spint van de baan. De eeuwige uitloopstroken zijn vergevingsgezind: met een platte kant op de banden kan hij terug naar de pitstraat.

Rubber: het zwarte goud

Lewis Hamilton test op de harde en de zachte compound, de mediums laat hij ongebruikt. het is het team van Mercedes er alles aan gelegen om de problemen zoals in de vorige Grands Prix te voorkomen. Waar Hamilton aan het begin van de sessie het hardere rubber gebruikt, test hij naar het einde van de training de zacht samengestelde banden. Na elf ronden geeft Lewis aan dat de linker voorband al een beetje kapot aan het gaan is. De Mercedes-coureurs zijn vrijdagochtend dan ook veel op de baan te zien.

Bottas werkt een soortgelijk programma af, maar raakt een kwartier voor het einde van de sessie een "birdy". De veren fladderen eventjes in het rond. Bottas meldt zijn team dat hij het beestje ergens op een vleugel heeft geraakt, waarna Bottas naar binnen komt om zijn auto te laten checken. Al snel kan hij door en laat de snelste tijd noteren.

Ook Verstappen laat zich aan het einde van de training op de zachte Pirelli’s op de baan zien op het circuit waar hij in 2016 zijn allereerste Grand Prix wist te winnen.

Rookie Nissany komt 3,8 seconden terkort op de toppers. De rookie bedankt met een bezweet hoofd het team van Williams, waarna hij de auto weer zal overlaten aan vaste rijder George Russell.