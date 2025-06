Herbert pleit voor rijderswissel bij Red Bull: "Hij kan Verstappen verslaan"

Max Verstappen moet momenteel in zijn eentje de kar trekken bij Red Bull Racing. Zijn teamgenoot Yuki Tsunoda worstelt, en weet amper punten te scoren. Volgens Johnny Herbert moet Red Bull nadenken over een rijderswissel. Hij pleit voor een debuut van Arvid Lindblad, en stelt dat deze jongeling mogelijk zelfs beter is dan Verstappen.

Verstappen is de overduidelijke kopman van Red Bull. De regerend wereldkampioen krijgt de voorkeursbehandeling, maar bij Red Bull willen ze graag zien dat zijn teamgenoot hem rugdekking kan geven. Begin dit jaar werd Liam Lawson om die reden aan de kant geschoven, en vestigde men hun hoop op Tsunoda.

De Japanner weet echter ook niet te overtuigen. Tsunoda scoorde in de afgelopen triple header slechts één WK-puntje, en bleef verder hangen in het middenveld. Hij moet presteren, en er gaan al veel geruchten rond over zijn toekomst. Kenners vinden dat een andere coureur de kans moet krijgen. Men wijst niet alleen naar Isack Hadjar, maar ook naar het 17-jarige toptalent Arvid Lindblad.

Beter dan Verstappen?

Oud-coureur Johnny Herbert pleit bij YaySweepstakes voor een debuut van Lindblad: "Er is een zekere jongen die in Spanje de hoofdrace in de Formule 2 won. Het is een jongen van Red Bull en hij is heel snel omhoog geklommen. Dat is Lindblad. Arvid heeft een goede blik op wat hij wil en dat hij in de Formule 1 wil uitkomen."

"Hij is echt de perfecte kandidaat om Tsunoda te vervangen. Is er iemand die mogelijk beter zou kunnen zijn dan Verstappen? Ja. Zou Lindblad dat kunnen zijn? Zeker, maar de echte test komt zodra je het zitje hebt met Max aan de andere kant van de garage."

Formule 2-titel winnen

Volgens Herbert moet Lindblad wel de Formule 2-titel winnen om kans te maken op het Red Bull-zitje: "Ik denk dat Red Bull liever de Formule 2-kampioen wil hebben, zeker gezien de snelle progressie van Lindblad. Hadjar maakt de beslissingen wel moeilijker voor Red Bull, ondanks het feit dat hij nooit de titel heeft gewonnen in de Formule 2."

"Ze hebben nu twee jonge talenten en als Verstappen Red Bull gaat verlaten, als we de geruchten mogen geloven, dan hebben ze twee supertalenten die voor ze kunnen rijden."