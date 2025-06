Woedende FIA-steward gaat los op Max Verstappen

Eind vorig seizoen was er heel wat ophef rondom steward Johnny Herbert. Als steward moet je iedereen als gelijke zien, maar Herbert had een duidelijke mening over Max Verstappen. Herbert kreeg heel wat commentaar over zich heen, maar nu doet een andere steward hem precies na.

Derek Warwick was het niet eens met de actie die Verstappen uithaalde tegenover George Russell tijdens de Grand Prix van Spanje. Het is opmerkelijk , want de FIA had Herbert juist ontslagen vanwege dit soort gedrag.

Niet verenigbaar

De taken van Herbert als FIA-steward en F1-analist waren niet verenigbaar volgens de FIA. Het officiële statement was: "Zijn taken als Formule 1-steward en die van analist in de media niet verenigbaar zijn." Herbert vond de acties van Verstappen 'smerig' en 'onsportief'. Volgens de oud-coureur zou de Nederlander ook liever Lando Norris van de baan afrijden dan finishen.

Volgens Warwick is de straf van Verstappen terecht: "Ik denk dat iedereen zich moet realiseren dat als je een coureur bent die gewend is te winnen zoals Max, het erg moeilijk is als dingen tegenzitten in een race die er op papier, met drie stops, uitziet alsof je zou kunnen winnen. En we weten allemaal dat hij een winnaar is", aldus Warwick bij goksite Plejmo. "Had hij moeten doen wat hij deed, in bocht 5 met George Russell? Absoluut niet. Kreeg hij daar een straf voor? Ja."

Eerdere momenten

Sebastian Vettel reed ook al eerder expres tegen Lewis Hamilton aan. De Duitser kreeg hier echter een tien-seconde drive-through penalty voor tijdens de Grand Prix van Azerbaijan in 2017: "Sebastian Vettel kreeg in Baku ooit een drive-through-penalty van 10 seconden na een incident met Lewis Hamilton. Maar hij reed opzettelijk tegen Lewis aan. Terwijl als je deze video bekijkt, het mij lijkt dat hij, hoewel hij erin dook, vervolgens wel van George afdraaide, maar dat het momentum hem tegen George aan duwde", zo zegt Warwick.

"Het is absoluut fout en de FIA ​​heeft hem terecht een straf gegeven. Ik denk dat veel mensen zouden zeggen dat hij een schorsing had moeten krijgen als voorbeeld voor jonge karters, en ze hebben waarschijnlijk gelijk, maar ik vind dat de straf perfect was. Je moet elk incident afzonderlijk bekijken. Dit is niet wat ik graag zie."