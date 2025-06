Dreigende schorsing doet Verstappen niets: "Ik verander mijn aanpak niet"

Max Verstappen moet zich dit weekend gaan inhouden in Canada. Als hij één strafpunt pakt, is hij geschorst voor de Grand Prix van Oostenrijk. Verstappen maakt zich geen zorgen, en stelt dat hij zijn aanpak zeker niet gaat aanpakken.

Verstappen zorgde twee weken geleden in Spanje voor de nodige controverse. De Nederlandse regerend wereldkampioen deelde een beuk uit aan George Russell, en dat leverde hem drie strafpunten op. Hierdoor staat hij nu op elf strafpunten, terwijl een coureur wordt geschorst als hij twaalf strafpunten in twaalf maanden bij elkaar heeft gereden.

Verstappens eerste strafpunten vervallen pas na de Grand Prix van Oostenrijk. Dat betekent dus dat hij dit weekend in Canada, en in het weekend op de Red Bull Ring geen rare dingen moet doen.

Aanpak gaat niet veranderen

Verstappen maakt zich geen zorgen, zo stelde hij in Canada tegenover De Telegraaf: "Ik stond op acht strafpunten, en nu zijn het er elf. Tsja, ik kan me niet ineens uit elk duel op de baan terugtrekken. Ik race zoals ik wil racen en ik ga niets veranderen. Ik vertrouw mezelf!"

Verstappen wilde verder niet zoveel kwijt over het veelbesproken duel en de strafpunten: "Is het fair dat ik op elf strafpunten sta? Ik weet het niet. Maar het leven is ook niet altijd eerlijk. Een schorsing zou natuurlijk niet ideaal zijn. Ik ben hier niet om een ban te krijgen! Maar ik denk er niet te veel over na."

Wat is het doel van Verstappen?

Verstappen wil gewoon zo goed mogelijk presteren. De Nederlander aast op een goed resultaat: "Als we kunnen vechten voor een podiumplek, met Mercedes en Ferrari, dan zou dat denk ik een goede prestatie zijn. Ik focus me meer op de andere teams, dan op McLaren. Een podiumplek hier zou al lastig genoeg zijn."

Verstappen staat nu op de derde plaats in het wereldkampioenschap. Hij heeft een flinke achterstand op McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris.