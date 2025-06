Norris lacht om dreigende schorsing van Verstappen: "Hij heeft zeker spijt!"

Max Verstappen moet dit weekend in Canada geen misstap maken. Als hij strafpunten ontvangt, dan loopt hij tegen een schorsing aan. Verstappen gaat zijn aanpak niet veranderen, en volgens Lando Norris heeft hij zeker spijt van zijn eerdere acties.

Zijn controversiële momenten in de Grand Prix van Spanje zorgden ervoor dat Verstappen nu op elf strafpunten staat. Als een coureur in twaalf maanden tijd twaalf strafpunten bij elkaar rijdt, dan volgt er automatisch een schorsing van één race. Verstappen stelde in Canada dat hij zijn aanpak niet gaat veranderen, en hij leek zich ook geen zorgen te maken over een eventuele schorsing.

Heeft Verstappen spijt?

Verstappens goede vriend en McLaren-rivaal Lando Norris heeft zijn mening klaarliggen. Bij de internationale media sprak hij zich uit: "Natuurlijk zegt hij dat hij moest doen wat hij heeft gedaan. Je kan er met hem over praten, maar niet met mij. Ik weet wel zeker dat hij spijt heeft van wat hij heeft gedaan. Verder denk ik niet dat er iets gaat veranderen. Je weet ook niet wat hij gaat doen."

Norris verwacht geen veranderingen bij Verstappen

Norris probeert zijn mening verder uit te leggen: "Het heeft geen zin om te gaan bedenken wat je anders kunt doen. Het is hetzelfde als normaal. Ik denk dat hij nog steeds zal vechten. Hij ligt verder achter qua punten, dus hij zal alleen nog maar meer gaan vechten. Het heeft geen zin om te gaan gissen."

"Als je op het circuit vecht, dan kan je niet denken: 'oh, hij geeft me nu meer ruimte'. Het heeft dus geen zin om dingen aan te nemen of te proberen te bedenken wat andere mensen misschien gaan doen. Hij vecht nog steeds voor het kampioenschap. Hij wil nog steeds elke race winnen die hij kan winnen. Ik blijf gewoon mijn ding doen."