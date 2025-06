Valtteri Bottas staat open voor nieuw avontuur buiten de Formule 1

Het is geen geheim dat Valtteri Bottas graag wil terugkeren in de Formule 1. De huidige reservecoureur van Mercedes ziet opties, maar weet ook dat er meer is dan de koningsklasse. Hij staat ook open voor een mogelijk avontuur in de IndyCar.

Bottas verloor vorig jaar zijn zitje bij Sauber, en keerde daarna terug bij Mercedes. Bij het team waar hij van 2017 tot en met 2021 actief was als racecoureur staat hij vandaag de dag aan de kant. Als er iets aan de hand is met George Russell of Andrea Kimi Antonelli, dan staat hij klaar om in te stappen.

Gesprekken met Cadillac

Bottas wil heel graag terugkeren op de grid, en Cadillac is een serieuze optie voor hem. In een interview met Mirror Sport legt hij dat weer uit: "Het nieuwe team dat in de sport komt is interessant. Ik denk dat Cadillac, van wat we tot nu toe hebben gezien, een cool en interessant project is."

"Als coureur begin je eigenlijk op nul. Alles is nieuw, dus je kan een grote impact maken. Ik vind dat best interessant. Er zijn zeker wat gesprekken gevoerd, maar die hebben verder geen haast. Dat geldt overigens ook voor mij."

Bottas weet echter ook dat de kans bestaat dat hij buiten de boot gaat vallen. Ook Mick Schumacher, Guanyu Zhou, Felipe Drugovich, Sergio Perez en Colton Herta worden immers in verband gebracht met een zitje bij Cadillac.

Plan B

Bottas kijkt dan ook naar mogelijkheden buiten de koningsklasse van de autosport: "De Formule 1 is de prioriteit, maar ik heb zeker een plan B. Een solide optie kan de IndyCar zijn, ik heb daar wat gesprekken gevoerd, ja. Ik denk dat ik in de afgelopen jaren wel heb geleerd dat je een plan B nodig hebt."

"Als de pen het papier nog niet heeft aangeraakt, dan is er nog niets bevestigd, en ik heb vorig jaar wel gezien hoe de dingen kunnen lopen. Ik ga die fout dus niet nog een keer maken."