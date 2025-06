Piastri vreest voor Verstappen: "Je kunt hem nooit afschrijven"

Bij Red Bull lijken ze steeds minder vertrouwen te hebben in een nieuwe wereldtitel van Max Verstappen. Bij McLaren willen ze niets uitsluiten, en Oscar Piastri vreest nog steeds voor de Nederlander. Hij wil Verstappen zeker niet afschrijven.

Verstappen staat momenteel op de derde plaats in het wereldkampioenschap met een achterstand van 49 punten op Piastri. Het team van McLaren is momenteel oppermachtig in de Formule 1, en bij Red Bull hebben ze dan ook niet het idee dat ze Piastri en Lando Norris kunnen gaan uitdagen. In Canada wordt McLaren weer als de favoriet gezien, en bij Red Bull lijken ze de hoop al op te hebben gegeven.

Piastri blijft echter waakzaam, zo legt hij uit aan de internationale media: "Volgens mij kun je Max nooit helemaal gaan afschrijven. Het gat is nu natuurlijk wel flink wat groter, maar hij zal altijd een sterke tegenstander zijn."

Strijd met Verstappen niet uitgesloten

Piastri houdt er rekening mee dat Verstappen dit weekend om de zege kan vechten. De Australische kampioenschapsleider is er duidelijk over: "Ik verwacht dat het hier ongeveer hetzelfde zal gaan als in de rest van het seizoen."

"Max zal waarschijnlijk weer meedoen in de voorhoede. Vorig jaar was dit een goede race voor Mercedes dus ik denk dat ze ook weer snel zullen zijn. Maar je weet dan niet of ze op gelijke voet met ons zullen staan in de kwalificatie, of juist twee tienden achter ons. Je hoopt natuurlijk vooral dat ze niet twee tienden voor ons staan."

Voorspellingen zijn lastig

Piastri vindt het vooral lastig om een voorspelling te doen: "Je weet nooit waar de dreiging precies vandaan komt. Max is overduidelijk het meest consistent geweest over het hele jaar, maar Mercedes is erg goed geweest op bepaalde momenten. Monaco was dan bijvoorbeeld weer een goede race voor Ferrari."

"Dat circuit heeft weer wat overeenkomsten met deze baan. Dat zeiden we twaalf maanden geleden ook, en toen was het van hen geen goede race. Dus het is moeilijk te zeggen, maar ik verwacht dat we genoeg uitdaging gaan krijgen."