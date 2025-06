Bottas ziet Cadillac wel zitten: "Interessant project!"

Valtteri Bottas droomt nog altijd van een comeback in de Formule 1. De Fin is nu reservecoureur bij Mercedes, maar wil volgend jaar weer op de grid staan. Hij ziet meerdere opties, en stelt dat het nieuwe project van Cadillac zeer interessant is.

Vanaf volgend jaar staan er weer elf teams op de Formule 1-grid. Het Amerikaanse Cadillac heeft toestemming gekregen om deel te nemen aan de koningsklasse, en ze zijn op zoek naar coureurs. Meerdere namen worden in verband gebracht met het project. De naam van Bottas zingt al geruime tijd rond, al werd er nooit echt duidelijkheid gegeven.

Duidelijkheid voor 2026

Bottas deed eerder al een open sollicitatie bij Red Bull. In de podcast Beyond the Grid kijkt hij naar de toekomst: "Ik weet wanneer ik duidelijkheid wil hebben over volgend jaar. Ik denk aan augustus, dat vind ik wel een mooi moment. Dat gezegd hebbende, hoop ik binnenkort al meer te weten."

De ervaring van Bottas

Het nieuwe team van Cadillac kan hem wel bekoren: "Ik denk dat ze een aantal coureurs op hun lijstje hebben staan. Maar mijn ervaring zou wel doorslaggevend kunnen zijn. Ik heb nu voor drie verschillende teams gereden in de Formule 1. Eén van die teams was enorm succesvol."

Interessant project

Bottas is lovend over het nieuwe team. Hij lijkt haast niet te kunnen wachten om te zien wat ze kunnen: "Cadillac is voor mij gewoon een heel erg interessant project. Het is iets compleet nieuws. Misschien heeft een Amerikaans team wel een totaal andere kijk op de sport."

"Stel dat ik daar straks als coureur aan de bak mag gaan, dan begin ik echt vanaf nul. Het idee dat je dan bepaalde keuzes kunt beïnvloeden, is heel erg spannend. Dat werkt gewoon motiverend, en als het team succesvol blijkt te zijn, dan is het nog een extra beloning."