Alonso spreekt steun uit voor nieuwe wereldtitel Verstappen

Max Verstappen beleeft dit jaar een zwaar seizoen in de Formule 1. Hij moet vechten om in aanmerking te komen voor de podiumposities, en de kans op een nieuwe wereldtitel is klein. Fernando Alonso denkt daar anders over, en hij houdt vertrouwen in Verstappen.

Verstappen staat momenteel op de derde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij heeft een flinke achterstand op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. De Nederlander wist dit jaar wel twee races te winnen, maar de papajakleurige bolides zijn simpelweg sneller. Verstappen vindt een vijfde wereldtitel niet realistisch, maar in zijn omgeving denken ze daar toch anders over.

Verstappen nog altijd een titelkandidaat

Aston Martin-coureur Fernando Alonso wil bijvoorbeeld niets uitsluiten. De tweevoudig wereldkampioen ziet hem nog als titelkandidaat, en legt dat uit bij DAZN: "Ik denk niet dat er dit seizoen veel veranderd is ten opzichte van de voorgaande jaren."

"Ik vind dat Max elk jaar zijn beste seizoen tot dan toe heeft. In 2021 wist hij de titel in de laatste race van Hamilton af te snoepen en vanaf dat moment heeft hij meerdere jaren op rij gedomineerd. Vorig jaar had hij misschien wel de dominante auto en wo hij het kampioenschap met drie of vier races te gaan."

Het hoogste niveau

Alhoewel Verstappen het dit jaar zwaar heeft, heeft Alonso nog veel vertrouwen in hem: "Dit jaar heeft misschien niet eens een auto die hoort in de top twee of de top drie, en toch vecht hij nog altijd mee. Dus presteert gewoon altijd op het hoogste niveau."

De bal ligt bij Red Bull

Alonso stelt dat het ook niet aan Verstappen ligt of hij wel of niet om de titel kan vechten. Hij wijst naar het team van de Nederlander: "Het is nu meer een taak voor Red Bull om hem een auto te geven waarmee hij echt voor de titel kan strijden. Aan hem hoef je echt nooit te twijfelen."