Lewis Hamilton krijgt tegengas: "Het is geen geldverspilling!"

In Spanje waren anderhalve week geleden alle ogen gericht op de voorvleugels. De nieuwe technical directive ging gelden, maar volgens Lewis Hamilton is dit pure geldverspilling. Die uitspraak levert hem nu kritiek op van Günther Steiner.

De nieuwe technical directive over de voorvleugels zorgde voor veel headlines. Alle ogen waren gericht op McLaren, want hun voorvleugel leek ver door te buigen. Er werd gesproken over een 'gamechanger', maar uiteindelijk veranderde er helemaal niets. McLaren was nog steeds oppermachtig, en de impact van de regelwijziging was minimaal.

Het zorgde ook voor kritiek op de FIA. Ferrari-coureur Lewis Hamilton vond het bijvoorbeeld nergens opslaan dat de regels waren aangepast. De zevenvoudig wereldkampioen stelde dat het pure geldverspilling was, omdat alle teams hun vleugel moesten aanpassen.

Is het echt geldverspilling?

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner is het hier niet mee eens. In de Red Flags Podcast legt Steiner zijn mening uit: "Bij de flexiwings is het voor iedereen hetzelfde. Lewis stelde dat het allemaal geldverspilling was, maar er werd helemaal geen geld verspild."

"Iedereen moest deze vleugel ontwikkelen, want je moet ervoor zorgen dat hij niet doorbuigt. Ik las ergens dat McLaren een extra beugel op de vleugel moest zetten, om te voorkomen dat hij niet meer zover doorbuigt."

Amper extra kosten

Volgens Steiner valt het dus wel mee hoeveel geld er wordt uitgegeven aan het aanpassen van de vleugels. Hij gebruikt het voorbeeld van McLaren: "Het was dus een goedkope oplossing om de flexiwing te fiksen, en een deel daarvan kwam door geklaag van andere teams."

Steiner stelt de klachten weinig effect hebben gehad: "Ze hebben aan de bel getrokken, maar wat leverde het op? Niets! Ze hebben McLaren zelfs een groter voordeel."

In Spanje kwamen McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris als eerste en tweede over de streep. Ze gelden ook als de favorieten voor de zege in de Grand Prix van Canada van aankomend weekend.