Verstappen naar Mercedes? Russell vreest voor zijn toekomst

George Russell heeft nog altijd geen nieuwe deal getekend bij Mercedes. De Britse coureur wil graag door, maar hij weet ook dat Mercedes de rijdersmarkt in de gaten houdt. Hij wijst naar Max Verstappen.

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull Racing, maar toch is zijn toekomst onzeker. Als de prestaties van Red Bull blijven tegenvallen, dan kan hij zomaar om zich heen gaan kijken. Hij wordt al geruime tijd in verband gebracht met het team van Mercedes. Mocht hij echt overstappen, dan kan Russell het kind van de rekening worden.

Mercedes en Russell voeren geen gesprekken

Russell heeft zijn contract namelijk nog steeds niet verlengd. Bij Motorsport.com reageert Russell op zijn contractsituatie: "Om eerlijk te zijn, er zijn nu geen echte gesprekken. Ook omdat we momenteel iets belangrijkers te doen hebben. Dat is proberen om onze auto sneller te maken. Ik weet dat ik volgend jaar in de Formule 1 zal rijden."

De Brit is al geruime tijd verbonden aan Mercedes, en hij denkt dan ook niet aan een vertrek: "Het is mijn intentie en mijn doel om bij Mercedes te blijven. Ik denk dat het ook de intentie van Toto (Wolff, red.) is. Om eerlijk te zijn is er voor ons allebei niet echt een reden om daarvan af te wijken."

Verstappen op de radar

Russell begon daarna uit zichzelf over Verstappen: "Het is begrijpelijk dat coureurs als Max op de radar staan, want ja, waarom zou hij niet op de radar staan? Hij is één van de GOAT's en ik begrijp dat volledig."

"Maar dan is het aan jezelf om je eigen waarde te bewijzen. En dat heb ik keer op keer gedaan tijdens mijn zeven jaren in de Formule 1 en eigenlijk ook tijdens mijn gehele loopbaan. Dus ik dat opzicht maak ik me ook geen zorgen."