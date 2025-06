Herstelde Stroll blij dat hij weer kan racen: "Had er al heel lang last van"

Lance Stroll keert dit weekend weer terug achter het stuur van zijn Aston Martin. Hij heeft groen licht gekregen om te racen, en hij verklaart waarom hij de Grand Prix van Spanje moest overslaan.

Aston Martin zorgde twee weken geleden voor grote verbazing na afloop van de kwalificatie in Spanje. Laat op de avond meldden ze dat Stroll te veel last had gekregen van zijn oude blessures aan zijn hand en zijn pols, waardoor hij niet kon races. Hij onderging een ingreep, en het was geruime tijd niet duidelijk of hij kon deelnemen aan de Grand Prix van Canada.

Stroll had al weken pijn

Op woensdag kwam Aston Martin met witte rook, en Stroll mocht zich in zijn thuisland direct melden in de perszaal. Daar gaf hij aan zich goed te voelen, en dat kwam onder meer door zijn testdag op Paul Ricard. "Ik had er al een paar weken last van, ook in Imola en Monaco. Maar in Barcelona werd het echt erg tijdens het weekend. Er is een procedure uitgevoerd, en ik heb deze week gereden. Ik voelde me goed, dus ik heb vertrouwen."

Stroll werd gevraagd waar hij precies last van had, maar hij had geen zin om een uitgebreid antwoord te geven: "Ja, het is de oude blessure die ik een paar jaar geleden had opgelopen. Ik kreeg er weer last van, dus we hebben ingegrepen."

Focus op het weekend

Stroll wil zich nu weer focussen op het raceweekend, en daar heeft hij best een goed gevoel over: "Ik voel me zeker goed over het weekend. Historisch gezien hebben we het hier als team goed gedaan. We hebben punten gescoord in de laatste paar keren dat we naar deze baan kwamen. Het is ook een circuit waar ik altijd van kan genieten. Dus ja, ik kijk er wel naar uit."