McLaren laat Brake Duct-rel voor wat het is, wacht af

McLaren heeft besloten zich terug te trekken uit de Brake Duct-rel rondom het team van Racing Point. Ferrari en Renault zetten de zaak door, waardoor het nu officieel een procedure wordt bij het Internationale Hof van Beroep.

De FIA gaf vrijdag een boete van € 400.000,-. Daarbij werd het team ook 15 WK-punten afgenomen, maar dan mocht men wel dezelfde remkanalen blijven gebruiken, terwijl die dus de reden waren van de straf in eerste instantie.

Omdat de zaak nogal complex in elkaar zit, kregen de teams dit keer 24 uur de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. Normaal gesproken moet zo'n bezwaarschrift binnen een uur ingediend worden na het uitdelen van zo'n straf.

Zaterdagochtend gaven vijf teams te kennen het niet met de straf eens te zijn en een bezwaarschrift in te dienen. Daarop kregen ze nog eens 96 uur de tijd om te bevestigen dat zij de zaak door willen zetten. De deadline verstrijkt vandaag om 09:30 uur Britse tijd.

McLaren kijkt van de zijlijn toe

Ferrari en Renault zetten de zaak nu dus door. Williams laat tegen Autosport.com weten dat het morgen een aankondiging zal doen. Racing Point zelf kan eveneens in beroep gaan, zij zullen ook nog een aankondiging doen schrijft Autosport.

McLaren heeft in een verklaring aangeven blij te zijn met de belofte van de FIA om de kwestie rondom het kopiëren van de onderdelen van een ander team te zullen verduidelijken. Hoewel McLaren dus niet meer betrokken is bij de inhoudelijke behandeling van de zaak, stelt het team in een verklaring waar Autosport om vroeg dat het team de ontwikkelingen in de procedure 'met belangstelling te zullen blijven volgen.'