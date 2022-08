Verstappen evenaart bijzonder record Bruce McLaren

Max Verstappen schreef de Belgische Grand Prix gisteren op magistrale wijze op zijn naam. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur moest na een motorstraf starten vanuit het achterveld maar reed alsnog naar een dominante zege. Verstappen maakte zeer veel indruk en evenaarde eveneens een zeer oud Formule 1-record.

Verstappen moest de race op het circuit van Spa-Francorchamps vanaf de veertiende plaats starten na een motorstraf. De Nederlander had de limiet van veel Power Unit-elementen overschreden en dat betekende een gridstraf. De veertiende startplaats vormde echter geen hindernis voor Verstappen, hij reed zich pijlsnel naar voren en won de race met een absurde voorsprong op zijn teamgenoot Sergio Perez.

Voor de zomerstop maakte Verstappen ook al indruk in Hongarije. Hij startte daar op de tiende plek en reed ook op een zeer sterke wijze naar de zege. Verstappen heeft dus voor de tweede keer op rij een race gewonnen terwijl hij buiten de top negen startte. Hiermee evenaart hij een record van Bruce McLaren. De Nieuw-Zeelandse autosportlegende flikte hetzelfde in 1959 en 1960. McLaren won in 1959 de seizoenfinale in Amerika terwijl hij de race startte op de tiende plaats. McLaren won daarna ook de seizoensopener van 1960 door in Argentinië te winnen vanaf de dertiende startplaats.