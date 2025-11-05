user icon
Vandalen vernielen graf van McLaren-oprichter

Vandalen vernielen graf van McLaren-oprichter
  • Gepubliceerd op 05 nov 2025 13:22
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

De organisatie die de nalatenschap van F1-legende Bruce McLaren beheert, is met treurig nieuws naar buiten gekomen. Het Bruce McLaren Trust heeft namelijk laten weten dat de graven van de oprichter van het gelijknamige F1-team en zijn familie zijn gevandaliseerd.

De Nieuw-Zeelander Bruce McLaren was in de jaren '60 één van de grootste coureurs ter wereld. Hij richtte later zijn eigen raceteam op, wat uitgroeide tot het F1-team van McLaren dat vandaag de dag dominant is in de Formule 1. McLaren wist in zijn eigen F1-loopbaan vier Grands Prix te winnen, en wist in 1966 ook de 24 uur van Le Mans te winnen met Ford.

McLaren kwam in 1970 om het leven op 32-jarige leeftijd tijdens een Can-Am test op het circuit van Goodwood. Het gelijknamige Formule 1-team kwam na zijn dood pas echt op gang, en rijdt tegenwoordig rond met een Britse licentie.

Wat is er precies aan de hand?

De F1-legende ligt met zijn familie begraven in zijn thuisland Nieuw-Zeeland in Auckland. De Bruce McLaren Trust heeft laten weten dat het graf van de familie eind vorige maand het slachtoffer is geworden van vandalisme. In een statement laten ze weten dat het familiegraf op de Waikumete begraafplaats is besmeurd met gouden verf en dat er speelgoedautootjes op het graf zijn geplakt. De organisatie laat weten dat ze sprakeloos zijn door deze daad, en dat ze niet weten waarom iemand zoiets zou doen.

Vrijwilligers repareren het graf

Volgens de Bruce McLaren Trust wordt het graf nu hersteld door een groep vrijwilligers. Hierdoor is het graf van de oprichter van McLaren voorlopig niet te bezichtigen. Het is niet bekend wie de daders zijn van het vandaliseren van de grafsteen. Het is ook niet duidelijk vanaf wanneer het graf weer te bezichtigen is voor fans van de coureur en het team van McLaren. De Britse renstal heeft nog niet gereageerd op het incident.

DenniSNL1980

Posts: 357

Heb je eindelijk een artikel waar het woord bizar bij zou passen in de t.tel, maak je er geen gebruik van.
Verder te hopen dat ze het tuig vinden en oppakken.

  • 6
  • 5 nov 2025 - 14:17
  • AUDI_F1

    Posts: 3.389

    Bizar voor woorden. Het is grafschenis en dat doe je niet.
    Hoop dat ze de daders snel vinden en de maximale straf van 2 jaar (info ai) krijgen.

    • + 0
    • 5 nov 2025 - 15:36
  • mordor

    Posts: 2.081

    was dat grappig bedoeld van die vandalen? Sneuneuzen.

    • + 0
    • 5 nov 2025 - 15:48
  • SennaS

    Posts: 10.739

    Bizar,
    Directe tegenstanders en haters in dit seizoen zijn verdacht

    • + 0
    • 5 nov 2025 - 18:07
    • DenniSNL1980

      Posts: 356

      Directe tegenstanders ook 😂
      Zeker, misschien dat Pietje even de locatie van Max Verstappen kan delen van eind vorige maand

      • + 0
      • 5 nov 2025 - 18:50

