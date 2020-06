Voorlopig geen F1-test voor Max Verstappen

Een aantal Formule 1-teams test voor de eerste Grand Prix van 2020 op het circuit als voorbereiding op de start van het uitgestelde F1-seizoen. Vorige week reed Mercedes op het circuit van Silverstone. Twee dagen was het Duitse team aan het testen in een 2 jaar oude F1-wagen met Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Dit was vooral om de coureurs een goed gevoel te geven en het team om te leren gaan met de corona-maatregelen en procedures die straks tijdens de raceweekenden gevolgd moeten worden.

Racing Point en Renault doen de komende dagen hetzelfde. Racing Point komt in actie op Silverstone terwijl Renault 2 dagen zal testen op het Red Bull Ring-circuit, waar over iets meer dan twee weken de Oostenrijkse Grand Prix wordt gehouden. Ferrari zal gaan testen op haar eigen circuit Fiorano. AlphaTauri test volgende week op het circuit van Imola met een oude wagen.

Geen F1-test voor Verstappen

Red Bull Racing bekijkt diverse mogelijkheden om Max Verstappen en Alexander Albon eventueel te kunnen laten testen. De opties zijn echter schaars en het ziet er nu naar uit dat Max Verstappen geen test zal afleggen. Door de slechte relatie met Renault kan het Oostenrijkse team geen RB13 op de baan krijgen met een werkende Renault-motor.

Geruchten die eerder vandaag de wereld in geslingerd werden dat Verstappen en Albon zouden gaan testen in een oude Toro Rosso met Honda-motor worden door bronnen aan onze redactie ontkent.

Een laatste mogelijkheid is eventueel een filmdag organiseren. Red Bull heeft nog één van de twee filmdagen voor 2020 over, waardoor het team alsnog 100 kilometer zou kunnen testen met de RB16.

Max Verstappen gaf vorige week zelf al aan dat het geen nadeel is als hij niet kan testen. De Nederlander: "Je moet een oude auto gebruiken met banden die niet hetzelfde zijn, dus van mij hoeft het niet perse. Ik denk drie of vier ronden in Spielberg nodig en dan ben ik weer terug op snelheid."