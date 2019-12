Sirotkin: "Om er bovenop te komen, moet Williams aandacht naar 2021 verleggen"

Williams kende in 2019 een bijzonder moeilijk seizoen. Volgens Sergey Sirotkin doet het team er verstandig aan om de focus al te verleggen naar 2021, zodat de crisis in dat jaar bezworen kan worden.

George Russell en Robert Kubica stonden in 2019 voor de ondankbare taak om te proberen Williams uit het slop te trekken. Het team kwam al slecht uit de startblokken door te laat te arriveren bij de eerste week van de wintertests. Vervolgens bleek de FW42 verre van een goede auto te zijn, waardoor de Brit en de Pool het hele seizoen veroordeeld waren tot een strijd om de laatste posities.

Kubica pakte in Duitsland in een bijzonder chaotische regenrace het enige punt van het seizoen voor Williams, dat daarmee stijf als laatste eindigde in het kampioenschap. Die dalende lijn werd gedurende 2018 al ingezet, toen Sirotkin nog een van de coureurs van het team was. De Rus, tegenwoordig reservecoureur bij Renault en McLaren, heeft wel een idee waar het fout is gegaan.

"Williams heeft fundamentele rekenfouten gemaakt in de processen en de methodes van het bouwen van de auto", vertelde Sirotkin aan het Russische persbureau Izvestia. Volgens de coureur zit zijn voormalige werkgever in een crisis. "Het was duidelijk dat het te boven komen van de crisis wel even ging duren. De vraag is nu echter hoe lang dat duurt."

De nieuwe reglementen voor 2021 bieden volgens Sirotkin een instapmoment voor Williams. "Het team moet zich richten op de auto voor 2021 en proberen om het maximale uit de nieuwe reglementen te halen. Voor volgend seizoen zijn er weinig veranderingen, dus ik weet niet wat een team met zo'n achterstand kan doen om niet alleen het gat te verkleinen, maar ook in staat te zijn met andere teams te strijden."

Sirotkin bevestigt oproep als reserve Williams in Abu Dhabi

Tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi was er even sprake van dat Sirotkin terug zou keren bij Williams als vervanger van de niet fitte Russell. Dat verhaal wordt door de Rus bevestigd. "Ja, die mogelijkheid was er zeker. Williams legde het verzoek bij mij neer en ik was er helemaal klaar voor, maar uiteindelijk voelde George zich beter en reed hij gewoon het hele weekend."