Rendeert Red Bull Racing-auto alleen in handen van Max Verstappen?

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen beleeft zijn beste seizoensstart in de Formule 1 ooit. De Nederlander won één race en finishte de overige drie Grands Prix als tweede. Zijn nieuwe teamgenoot Sergio Perez heeft vooralsnog het nakijken, net als zijn voorgangers Pierre Gasly en Alexander Albon hadden. Oud Formule 1-coureur Sergey Sirotkin verwondert zich daarover. Is Verstappen nou zoveel beter dan die drie of ligt het ook aan de auto en andere omstandigheden?

In zijn column voor het blad Formule 1 schrijft Sirotkin: "Wat opviel dit weekend is dat Sergio Peréz zijn draai nog niet kan vinden bij Red Bull Racing. Gasly, Albon en Perez, het zijn allemaal prima coureurs en ja, Verstappen is misschien beter dan hen allen, toch zijn ze alle drie goed. Ja, in moeilijke omstandigheden weet Verstappen meer uit de auto te persen dan de ander. Het is in ieder geval lastig te stellen dat de Red Bull zo'n specifieke auto is, is het zo'n moeilijke auto om te rijden? Er is wel iets dat goed past bij Verstappen maar wat dat is, is ook de vraag."

De Rus vervolgt: "Maar ik weiger te geloven dat Verstappen alleen op basis van zijn vaardigheden negen tienden sneller is dan elke andere coureur naast hem. Dat zie je nergens, ook niet in andere opstapklasses. Als je alle coureurs zou vragen een datasheet in te vullen met waar ze willen remmen, sturen, gas geven, dan krijg je vrijwel hetzelfde resultaat van iedereen."

"Het is de truc van de Formule 1, het totaalpakket. De benadering van de setup, hoe krijg je je banden op temperatuur, strategie; allemaal facetten die meer verschil maken dan wel of niet 10 centimeter naar rechts in een bocht. Van mijn Williams-tijd weet ik dat we het soms goed hadden, dan presteerde de auto boven verwachting. Verstappen doet dit op elke baan, elke keer perst het hij het maximale eruit. Andere coureurs worstelen om de auto te begrijpen, het lijkt erop dat alleen Verstappen met deze Red Bull optimaal kan presteren. Maar het is zoveel meer dan alleen sturen en gas geven, remmen en racelijnen", aldus Sirotkin.