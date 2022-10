Voormalig F1-coureur Sirotkin kondigt pensioen aan

Voormalig Formule 1-coureur Sergey Sirotkin heeft besloten om zijn helm aan de wilgen te gaan hangen. De Russische coureur kwam al jaren niet meer in actie in noemenswaardige kampioenschappen maar hij heeft nu besloten om zijn loopbaan officieel te beëindigen. Sirotkin reed in 2018 voor Williams.

De Rus debuteerde in 2018 in de Formule 1 voor het team van Williams. Sirotkin reed alleen dat seizoen in de Formule 1 en fungeerde daarna als reservecoureur voor onder andere Renault en McLaren. Daarnaast reed hij de 24 uur van Le Mans voor het team van SMP Racing. Tevens kwam hij in actie in een Ferrari in de GT World Challenge Europe Endurance Cup.

Sirotkin kon dit jaar niet in actie komen in een wereldkampioenschap van de FIA vanwege de sancties tegen Russische coureurs. Coureurs uit Rusland en Belarus moeten een document ondertekenen waarin ze afstand doen van de Russische invasie in Oekraïne. Onder andere Nikita Mazepin ondertekende het document niet waardoor hij dit jaar niet in actie kan komen in de Formule 1. Het team van Haas verscheurde zijn contract.