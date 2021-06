Russische oud F1-manager adviseert 'rookies': "Ben je eenmaal een Bottas, dan blijf je een Bottas"

Terwijl Max Verstappen na zijn winst in de Grand Prix van Frankrijk de (internationale) headlines beheerst en ook veelbesproken onderwerp van gesprek is bij menig koffieautomaat, zou men bijna uit het oog verliezen dat er een heuse 'strijd om absolute heerschappij' gaande is binnen de gelederen van het Haas F1-team.

Dat meent althans Nikolai Vetrov, die in de paddock vooral bekend staat als de voormalige belangenbehartiger van Sergey Sirotkin. Nikita Mazepin vindt zichzelf absoluut geen "nummer 2", schat de Russische Vetrov in.

Nu Nikita Mazepin de afgelopen races onderwerp is van forse kritiek vanwege zijn agressieve verdedigingsstijl ten opzichte van zijn teamgenoot Mick Schumacher, stipt Vetrov aan dat er volgens hem duidelijk een strijd gaande is "om de nummer 1-status binnen Haas."

Haas-baas Guenther Steiner wuift die verhalen weg. Na de Grand Prix in Frankrijk zegt de Italiaanse teambaas:

"Ik heb met beiden gesproken en geen van de twee klaagde al te extreem", zo schrijft Kolner Express.

"Nikita moet op dit moment zo aanvallen. Doet hij dat niet, dan doet hij zijn werk ook niet goed", zo verdedigt de teambaas zijn goed betalende Russische pupil.

"Heerschappij binnen het team"

Volgens Vetrov willen beide coureurs maar al te graag de absolute heerschappij veroveren binnen het team, en bovendien zouden veel F1-commentatoren al van tevoren hebben vastgesteld dat Schumacher de 'nummer 1-status' krijgt.

De Rus ziet dat toch iets anders. "De leider in het team is nog niet bepaald", zo onderstreept Vetrov met zware stem.

"Ze zijn zowel groentjes als jonkies", zo vertelt hij in Championat.

Hij gaat door: "Terwijl Mazepin betaalt, gelooft hij dat hij niets mag toegeven. En in principe, waarom zou hij dat doen? Mick is een coureur, maar Schumacher is slechts een naam."

Ter verduidelijking van zijn mening trekt Vetrov een ernstig gezicht en tekent met zijn wijsvinger een uitroepteken in de lucht, als hij Vallteri Bottas vervolgens genadeloos schoffeert met de woorden:

"Misschien kunnen we ongelukken verwachten, maar ik zeg dit gewoon: als je een Bottas wordt, blijf je een Bottas."