'Hamilton heeft voordeel op Verstappen met wagens van 2022'

Lewis Hamilton zal een voordeel hebben op Max Verstappen vanwege de eigenschappen van de nieuwe auto's, zo denkt voormalig F1-coureur Sergey Sirotkin.

Verstappen versloeg Hamilton vorig jaar voor de titel in het kampioenschap. De Nederlander won de race in de laatste ronde van het seizoen. Verstappens zege maakte een einde aan Hamiltons vier jaar durende heerschappij en weerhield de Mercedes-coureur van wat een recordbrekende achtste wereldtitel zou zijn geweest.

Remmen in het voordeel van Hamilton

Hamilton zal dit seizoen weer van de partij zijn. De Brit vertelde de wereld na weken van stilte "I'm back", en Sirotkin denkt dat de gloednieuwe 2022-auto's beter bij zijn rijstijl passen dan die van Verstappen.

"Dit jaar krijgen we natuurlijk compleet nieuwe auto's", schreef hij in zijn laatste column voor de F1. "Deze zouden langzamer moeten zijn in de bochten, wat betekent dat je hier langer en meer voor moet remmen. In vergelijking met vorig jaar ben je meer tijd kwijt. Dit zal vooral in het voordeel van Hamilton zijn, wederom vooral op circuits waar het ertoe doet zoals Barcelona en Boedapest."

"Niemand weet natuurlijk precies hoe de 2022-auto's het zullen doen, maar het feit dat ze in theorie wat moeilijker te besturen zullen zijn, kan enigszins in het voordeel zijn van Hamilton, omdat hij de balans van zijn auto zo goed onder controle heeft."

Rijstijl Hamilton

Over Hamiltons stijl zei de voormalige Williams-coureur het volgende: "Als je het hebt over de controle over de remmen, de rotatie en de gewichtsoverdracht bij het ingaan van een bocht, dan is Lewis absoluut nummer één op de grid. Lewis weet hoe hij de vooras heel goed moet 'belasten' omdat hij zo'n goed gevoel en controle over de remmen heeft. Zo wordt het eigenlijk een optelsom."

"Door die gave kan hij in het begin van de bocht meer snelheid meenemen en daar winst pakken, terwijl die extra snelheid hem halverwege de bocht ook een betere rotatie geeft. Omdat hij de auto zo goed kan roteren, kan Lewis de auto ook beter positioneren voor het uitkomen van de bocht. Al denk ik meestal niet dat Lewis de beste coureur is wat betreft het uitkomen van de bocht - maar daar komen we later nog op terug met Max. De tijd die Lewis eerder in de bocht wint, is echter veel meer dan wat hij potentieel verliest op iemand die een betere exit heeft."

Rijstijl Verstappen

Volgens de Russische coureur heeft de Nederlander een heel andere rijstijl dan Hamilton. Sirotkin: "Dat klinkt misschien vreemd, maar Max doet eigenlijk het tegenovergestelde van Lewis, door elke millimeter van de baan te gebruiken om bochten minder haaks te maken. Max doet dit door zoveel mogelijk baan te gebruiken voor zowel het ingaan als het uitkomen van een bocht. Bij het ingaan van een bocht en halverwege positioneert hij de auto altijd in de best mogelijke hoek om zo snel mogelijk uit de bocht te komen."

"Je ziet dit echt aan hoe Max verder naar buiten zit voordat hij een bocht ingaat en ook verder naar buiten rijdt bij het uiteinde van een bocht. Zo 'opent' hij bochten altijd een paar graden meer dan de rest. Hij kan rechts remmen, meer snelheid in de bocht nemen en weer vroeg op het gas gaan. Dit bespaart hem veel tijd. Max heeft in dit opzicht een natuurlijke gave en steekt ver boven de rest uit."