'Last van schouders Esteban Ocon gevallen na eerste podium'

Esteban Ocon heeft zich met zijn eerste podiumfinish in de Formule 1 van het juk bevrijd dat hem in de koningsklasse van de autosport tot nu toe een beetje parten speelde. Dat is de conclusie van Sergey Sirotkin, vorig jaar als testrijder van Renault een directe collega van de Fransman. Ocon finishte in Sakhir in de top drie en kan nu eindelijk de schroom van zich afgooien.

Sirotkin deelde aan Championat mede dat Ocon zijn eerste podiumplek op dit niveau ervaren heeft als een doorbraak. "Dat hij op het podium is geëindigd, dat heeft Esteban enorm geholpen. Je zag het weekend erna in Abu Dhabi ook gelijk dat er een last van zijn schouders is gevallen. Dat is heel belangrijk in de autosport. Als je gespannen en nerveus bent, dan verlies je tijd."

De Rus voorziet nu dan ook een spannende strijd met de terugkerende Fernando Alonso. "Esteban kent het team en de auto beter. Ik denk dan ook niet dat hij in de schaduw van Alonso zal staan. Fernando zal niet direct op hetzelfde niveau zitten als waar Daniel Ricciardo zat. De verwachtingen van zowel het team als de coureur zijn hooggespannen, maar ik denk dat Alonso en Ocon in elk geval in de beginfase niet voor elkaar zullen onderdoen."

2021

Over zijn eigen plannen voor 2021 kon Sirotkin nog weinig vertellen. Het is nog niet bekend of hij als test- en reserverijder bij Alpine F1 Team aan de slag gaat. "Ik weet ongeveer wat ik wil gaan doen, maar ik wil kijken waar mijn voorkeur naar uitgaat. Als de Formule 1-optie overeenkomt met mijn wensen en doelen, dan blijf ik graag in de paddock om niet buiten beeld te raken. Maar het is niet makkelijk om zo lang niet te kunnen racen."

De gesprekken staan op een laag pitje, bekent de oud-coureur van Williams. "De huidige situatie is niet bevorderlijk om een duidelijker beeld te krijgen van wat er komend seizoen allemaal gaat gebeuren en mogelijk is", aldus Sirotkin.