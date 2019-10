Williams: "Robert Kubica moet kritiek intern houden"

Claire Williams zegt dat ze er de voorkeur aan zou geven als Robert Kubica zijn groeiende kritiek op het worstelende F1-team intern zou bespreken. Het is duidelijk dat de relatie tussen de Poolse coureur, die het team na de Grand Prix in Abu Dhabi verlaat, en Williams in de afgelopen races slechter is geworden.

Verhoudingen zijn goed

Robert Kubica ontkent dat de relatie slechter is geworden: "De situatie is niet makkelijk, maar ik heb nog steeds een goede relatie met het team", zei hij. Kubica's grootste uitbarsting was in Japan, waar hij een 'afwezig persoon' beschuldigde van de beslissing om een nieuwe voorvleugel van zijn auto te verwijderen.

Men gelooft dat de 'afwezige persoon' teambaas Claire Williams was, die niet naar Japan was gereisd. "Wat ik zeg is dat bespreken nuttiger is dan simpelweg beslissen als een voldongen feit", zegt Kubica. "Maar de relatie is hetzelfde als voor Japan."

Sponsor Kubica woedend

Kubica's sponsor PKN Orlen was ook woedend over het feit dat de 34-jarige Kubica's werd verteld dat hij een goed werkende auto in Rusland met stop moest zetten. Claire Williams wordt door het Poolse sportdagblad Przeglad Sportowy geciteerd waarin zij stelt dat 'elk team dat zou hebben gedaan gezien de situatie waarin het team zich begeeft'.

"Ik kan me niet voorstellen dat een team meer dan vijf exemplaren van een vleugel naar een race kan meenemen. Als je er twee of drie verliest en je hebt een volgende race binnen een week, wat kun je dan doen?" vroeg Claire Williams zich af.

Wat betreft Kubica's steeds kritischer wordende publieke retoriek, voegde Williams eraan toe: "We zouden deze gesprekken liever intern voeren. Maar in het heetst van de strijd is het soms onvermijdelijk dat bestuurders zulke dingen zullen zeggen als ze uit de auto stappen."