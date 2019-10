Kubica boos op Williams na verwijderen nieuwe voorvleugel na vrijdag

Robert Kubica was na afloop van de Grand Prix van Japan boos op Williams. De Pool stelt dat er een grens overschreden is toen het team besloot om de nieuwe voorvleugel voor de kwalificatie van zijn auto te halen.

Met het oog op 2020 had Williams een nieuwe voorvleugel meegenomen naar Suzuka. Het team wilde deze vleugel testen tijdens de vrije trainingen, om zodoende data te verzamelen voor de auto voor volgend jaar. Kubica was echter zeer tevreden over het effect dat de vleugel had op zijn auto in Japan en tegenover Eleven Sports uitte hij dan ook zijn onvrede over de beslissing van Williams om de vleugel weer van de auto te halen.

"Vrijdag was erg positief. Voor het eerst in lange tijd kreeg ik een nieuwe vleugel - die niet beter had moeten zijn en ook niet beter was op de andere auto - maar de situatie verbeterde sterk voor mij. Om een of andere reden werd de auto voor de kwalificatie van mijn auto gehaald. Dit besluit had niets te maken met wat er op het circuit gebeurde, maar juist met andere keuzes. Dat is het."

'Ineens kwam ik asfalt tekort'

Op zondag wist Kubica absoluut niet te overtuigen. De problemen voor de enkelvoudig Grand Prix-winnaar begonnen al in de kwalificatie, waarbij hij tijdens Q1 van de baan ging en crashte. Volgens Kubica voelde de auto heel anders aan dan op vrijdag door het vervangen van de voorvleugel en een andere instelling van zijn stuurbekrachtiging.

"Ik maakte een fout in de kwalificatie. Ik denk dat ik het anders had moeten spelen. De condities waren zwaar en bovendien had ik andere instellingen van mijn stuurbekrachtiging dan op vrijdag, dus het gevoel van het stuur was compleet anders. Ik was ervan overtuigd dat ik de bocht zonder problemen zou halen, maar ineens kwam ik asfalt tekort. Dat is jammer."